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    СМИ: отравляющее вещество в Солсбери могла привезти дочь Скрипаля

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    СМИ: отравляющее вещество в Солсбери могла привезти дочь Скрипаля

    СМИ: отравляющее вещество в Солсбери могла привезти дочь Скрипаля

    Нервно-паралитическое вещество, которым отравился экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль, могло находиться в чемодане его дочери. Такую версию рассматривают британские спецслужбы.

    Как сообщает газета The Telegraph со ссылкой на данные спецслужб, отравляющим веществом могло быть пропитано что-то в багаже Юлии Скрипаль.

    Из материалов The Telegraph    : «Они (спецслужбы, — ред.) уверенны, что отравляющее вещество нервно-паралитического действия „Новичок“ было спрятано в багаже Юлии Скрипаль, 33-летней дочери двойного агента».

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    Ранее постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что газ «Новичок» могли произвести и в британской правительственной лаборатории в Портон-Дауне рядом с Солсбери. Он подчеркнул, что если в Лондоне так уверены, что для отравления был использован газ «Новичок», значит там есть его формула и образцы, а может и производство.

    Напомним, британские власти, несмотря на отсутствие доказательств, обвинили Россию в причастности к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. В связи с инцидентом было принято решение о высылке 23 российских дипломатов. В Москве назвали действия Лондона провокацией и пообещали ответ.



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