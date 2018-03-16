СМИ: отравляющее вещество в Солсбери могла привезти дочь Скрипаля

Нервно-паралитическое вещество, которым отравился экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль, могло находиться в чемодане его дочери. Такую версию рассматривают британские спецслужбы.
Как сообщает газета The Telegraph со ссылкой на данные спецслужб, отравляющим веществом могло быть пропитано что-то в багаже Юлии Скрипаль.
Из материалов The Telegraph: «Они (спецслужбы, — ред.) уверенны, что отравляющее вещество нервно-паралитического действия „Новичок“ было спрятано в багаже Юлии Скрипаль, 33-летней дочери двойного агента».
Ранее постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что газ «Новичок» могли произвести и в британской правительственной лаборатории в Портон-Дауне рядом с Солсбери. Он подчеркнул, что если в Лондоне так уверены, что для отравления был использован газ «Новичок», значит там есть его формула и образцы, а может и производство.
Напомним, британские власти, несмотря на отсутствие доказательств, обвинили Россию в причастности к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. В связи с инцидентом было принято решение о высылке 23 российских дипломатов. В Москве назвали действия Лондона провокацией и пообещали ответ.
Из материалов The Telegraph: «Они (спецслужбы, — ред.) уверенны, что отравляющее вещество нервно-паралитического действия „Новичок“ было спрятано в багаже Юлии Скрипаль, 33-летней дочери двойного агента».
Ранее постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что газ «Новичок» могли произвести и в британской правительственной лаборатории в Портон-Дауне рядом с Солсбери. Он подчеркнул, что если в Лондоне так уверены, что для отравления был использован газ «Новичок», значит там есть его формула и образцы, а может и производство.
Напомним, британские власти, несмотря на отсутствие доказательств, обвинили Россию в причастности к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. В связи с инцидентом было принято решение о высылке 23 российских дипломатов. В Москве назвали действия Лондона провокацией и пообещали ответ.
Комментарии