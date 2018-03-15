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    Постпред РФ при ОБСЕ: газ «Новичок» могли произвести в британской лаборатории

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    Постпред РФ при ОБСЕ: газ «Новичок» могли произвести в британской лаборатории

    Постпред РФ при ОБСЕ: газ «Новичок» могли произвести в британской лаборатории

    Газ «Новичок», которым, по словам британских властей, отравили экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля, могли произвести в правительственной лаборатории в Портон-Дауне рядом с Солсбери. Об этом заявил постпред России Александр Лукашевич на заседании постоянного ОБСЕ.

    Александр Лукашевич, постпред РФ при ОБСЕ: «Прямо рядом с Солсбери расположена правительственная лаборатория оружия массового поражения в Портон-Дауне. И если в Лондоне так уверены, что это газ „Новичок“, значит там есть его формула и образцы, а может и производство. А изобретатель газа Мирзаянов давно живет в США, куда он был вывезен вместе с технической документацией о химическом средстве», — сказал Лукашевич на заседании постоянного совета ОБСЕ.

    По словам Лукашевича, в России никакие научно-исследовательские работы под условным названием «Новичок» не проводились, передает ТАСС.

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    Британские власти, несмотря на отсутствие убедительных доказательств, обвинили Россию в причастности к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. В связи с инцидентом было принято решение о высылке 23 российских дипломатов. В Москве назвали действия Лондона провокацией и пообещали ответ.

    Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул, что у России не было никакого мотива. Зато он есть у тех, кто продолжает «наседать» на РФ. Кроме того, провокация вокруг Скрипаля отвлекает внимание британцев от проблем в самом Соединённом Королевстве. Ведь власти страны не могут «вырвать из Брюсселя то, что они обещали своим избирателям», и популярность правительства стремится вниз.

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