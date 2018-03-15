Лавров назвал возможные мотивы отравивших Скрипаля

У России не было никаких мотивов для отравления бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью вьетнамским и японским СМИ.
По словам Лаврова, ни в какой ситуации нельзя предположить, что Россия может пойти на такой шаг.
Сергей Лавров: «Но даже если гипотетически взять эту больную извращенную логику западных коллег, то кто в здравом уме может предположить, что Российская Федерация накануне выборов президента, накануне чемпионата мира по футболу вдруг решает создавать какие бы то ни было проблемы?»
Лавров подчеркнул, что у России нет никакого мотива. Он есть у тех, кто продолжает «наседать» на РФ, ищет поводы осложнить проведение чемпионата мира по футболу, передает «Интерфакс».
Сергей Лавров: «Но думая о том, какой же мотив все-таки у британского правительства, правительства консерваторов, наверное, понятно, что Лондон оказался в очень тяжелой ситуации на переговорах с ЕС по Brexit. Популярность этого правительства стремится вниз».
Министр пояснил, что британскому обществу известно, что власти Соединённого Королевства не могут «вырвать из Брюсселя то, что они обещали своему народу, своим избирателям». Внимание от этих проблем, по мнению Лаврова, отвлекает организация провокации вокруг Скрипаля.
Второй причиной может быть желание Британии лидировать и напомнить о себе, добавил Лавров. При этом он подчеркнул, что это его субъективное мнение. А «поляна русофобии» была выбрана потому, что «других площадок, где Британия могла бы осмысленно лидировать, становится все меньше и меньше».
Сергей Лавров: «Но даже если гипотетически взять эту больную извращенную логику западных коллег, то кто в здравом уме может предположить, что Российская Федерация накануне выборов президента, накануне чемпионата мира по футболу вдруг решает создавать какие бы то ни было проблемы?»
Лавров подчеркнул, что у России нет никакого мотива. Он есть у тех, кто продолжает «наседать» на РФ, ищет поводы осложнить проведение чемпионата мира по футболу, передает «Интерфакс».
Сергей Лавров: «Но думая о том, какой же мотив все-таки у британского правительства, правительства консерваторов, наверное, понятно, что Лондон оказался в очень тяжелой ситуации на переговорах с ЕС по Brexit. Популярность этого правительства стремится вниз».
Министр пояснил, что британскому обществу известно, что власти Соединённого Королевства не могут «вырвать из Брюсселя то, что они обещали своему народу, своим избирателям». Внимание от этих проблем, по мнению Лаврова, отвлекает организация провокации вокруг Скрипаля.
Второй причиной может быть желание Британии лидировать и напомнить о себе, добавил Лавров. При этом он подчеркнул, что это его субъективное мнение. А «поляна русофобии» была выбрана потому, что «других площадок, где Британия могла бы осмысленно лидировать, становится все меньше и меньше».
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