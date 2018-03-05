Украина намерена погреться за счет «Газпрома»

«Газпром» известил украинский «Нафтогаз» о начале процедуры расторжения газовых контрактов. Соответствующие документы направлены в Стокгольмский арбитраж. Который в конце прошлой недели решил, что «Газпром» должен выплатить Украине компенсации — дескать, объемы транзита топлива в Европу были не те. И вообще Украина в тяжелой экономической ситуации.
Мягко говоря, странное решение Международный арбитражный суд Стокгольма принял еще на прошлой неделе, 28 февраля. В «Газпроме» отреагировали на него незамедлительно, заявив, что не согласны с вердиктом и будут защищать свои экономические интересы. Сегодня энергетическая компания начала официальную процедуру расторжения контрактов с украинской стороной, которые должны были действовать до конца 2019 года.
Алексей Миллер, глава «Газпрома»: «Стокгольмский арбитраж, руководствуясь двойными стандартами, принял ассиметричное решение в отношении контрактов на поставку и транзит газа с НАК „Нафтогаз Украины“. Таким образом решение стокгольмского арбитража нарушило баланс интересов сторон по данным контрактам. Сегодня в адрес „Нафтогаза“ официально отправлено уведомление о начале процедуры расторжения контрактов на поставку и транзит газа через Стокгольмский арбитраж».
В «Газпроме» уверены, что новое дело по его иску в Стокгольме будет рассматривать другой состав арбитров. Прежний вердикт обязывает российскую энергетическую компанию выплатить больше 2,5 миллиарда долларов «Нафтогазу» в рамках транзитного контакта. Учитывая текущее положение дел на Украине, это решение явно выглядит политически мотивированным.
Алексей Миллер: «Арбитраж аргументировал свое решение резким ухудшением экономических дел на Украине. Мы категорически против того, чтобы за наш счет решались экономические проблемы Украины. В такой ситуации для „Газпрома“ продолжение действия данных контрактов является экономически невыгодным и нецелесообразным. Поэтому „Газпром“ вынужден немедленно начать процедуру расторжения данных контрактов в судебном порядке».
В сложившейся ситуации решение «Газпрома» по сути является единственным цивилизованным методом отстоять свои права. При этом российская сторона не прекращает поставку и транзит газа, выполняя все свои обязательства перед европейскими потребителями. Решение энергетической компании продиктовано исключительно экономическими интересами.
Константин Симонов, гендиректор фонда Национальной энергетической безопасности: «Если бы „Газпром“ не запустил эту процедуру заведомо за два года, он точно бы задолжал еще полмиллиарда „Нафтогазу“ по весьма странному решению Стокгольмского арбитража. В этой ситуации довольно странно было бы подставлять себя и соглашаться с тем, что с тебя в перспективе снова возьмут штраф, причем к Украине применят один подход, а к тебе — другой».
«Газпром» объявил о своем намерении еще в пятницу. На Украине отреагировали тут же, голословно обвинив Россию в том, что транзитный газ уже не поступает. Украинский президент Пётр Порошенко даже объявил некий план под условным названием «Прикрути», призвав всех жителей страны резко снизить потребление газа.
Константин Симонов: «Это довольно комично, потому что тот же самый господин Порошенко до этого гордо заявлял, что главное достижение в экономике его правительства — то, что Украина больше не покупает российский газ и не будет его покупать никогда. Украина все время говорила, что реверсный газ обходится дешевле, чем поставки из России. И сегодня „Нафтогаз“ вдруг заявил, что они покупают газ в Европе в четыре раза дороже, чем в России. И Россия должна заплатить и за это!»
Сегодня во второй половине дня «Нафтогаз» действительно заявил, что намерен взыскать с «Газпрома» переплату за российский газ, купленный Украиной у европейских поставщиков. Многие эксперты опасаются повторения ситуации января 2009 года, когда закончившийся контракт не был продлен и Украина начала несанкционированный отбор газа. То есть попросту воровала топливо из транзитного трубопровода. А учитывая явно преждевременные заверения украинского президента о преодолении кризиса с газоснабжением и опыт прошлого, сценарий из разряда «погреться за чужой счет» кажется вполне реальным.
Подробнее — в репортаже корреспондента НТВ Александра Коневича.
Алексей Миллер, глава «Газпрома»: «Стокгольмский арбитраж, руководствуясь двойными стандартами, принял ассиметричное решение в отношении контрактов на поставку и транзит газа с НАК „Нафтогаз Украины“. Таким образом решение стокгольмского арбитража нарушило баланс интересов сторон по данным контрактам. Сегодня в адрес „Нафтогаза“ официально отправлено уведомление о начале процедуры расторжения контрактов на поставку и транзит газа через Стокгольмский арбитраж».
В «Газпроме» уверены, что новое дело по его иску в Стокгольме будет рассматривать другой состав арбитров. Прежний вердикт обязывает российскую энергетическую компанию выплатить больше 2,5 миллиарда долларов «Нафтогазу» в рамках транзитного контакта. Учитывая текущее положение дел на Украине, это решение явно выглядит политически мотивированным.
Алексей Миллер: «Арбитраж аргументировал свое решение резким ухудшением экономических дел на Украине. Мы категорически против того, чтобы за наш счет решались экономические проблемы Украины. В такой ситуации для „Газпрома“ продолжение действия данных контрактов является экономически невыгодным и нецелесообразным. Поэтому „Газпром“ вынужден немедленно начать процедуру расторжения данных контрактов в судебном порядке».
В сложившейся ситуации решение «Газпрома» по сути является единственным цивилизованным методом отстоять свои права. При этом российская сторона не прекращает поставку и транзит газа, выполняя все свои обязательства перед европейскими потребителями. Решение энергетической компании продиктовано исключительно экономическими интересами.
Константин Симонов, гендиректор фонда Национальной энергетической безопасности: «Если бы „Газпром“ не запустил эту процедуру заведомо за два года, он точно бы задолжал еще полмиллиарда „Нафтогазу“ по весьма странному решению Стокгольмского арбитража. В этой ситуации довольно странно было бы подставлять себя и соглашаться с тем, что с тебя в перспективе снова возьмут штраф, причем к Украине применят один подход, а к тебе — другой».
«Газпром» объявил о своем намерении еще в пятницу. На Украине отреагировали тут же, голословно обвинив Россию в том, что транзитный газ уже не поступает. Украинский президент Пётр Порошенко даже объявил некий план под условным названием «Прикрути», призвав всех жителей страны резко снизить потребление газа.
Константин Симонов: «Это довольно комично, потому что тот же самый господин Порошенко до этого гордо заявлял, что главное достижение в экономике его правительства — то, что Украина больше не покупает российский газ и не будет его покупать никогда. Украина все время говорила, что реверсный газ обходится дешевле, чем поставки из России. И сегодня „Нафтогаз“ вдруг заявил, что они покупают газ в Европе в четыре раза дороже, чем в России. И Россия должна заплатить и за это!»
Сегодня во второй половине дня «Нафтогаз» действительно заявил, что намерен взыскать с «Газпрома» переплату за российский газ, купленный Украиной у европейских поставщиков. Многие эксперты опасаются повторения ситуации января 2009 года, когда закончившийся контракт не был продлен и Украина начала несанкционированный отбор газа. То есть попросту воровала топливо из транзитного трубопровода. А учитывая явно преждевременные заверения украинского президента о преодолении кризиса с газоснабжением и опыт прошлого, сценарий из разряда «погреться за чужой счет» кажется вполне реальным.
Подробнее — в репортаже корреспондента НТВ Александра Коневича.
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