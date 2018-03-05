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    «Газпром» уведомил Киев о начале расторжения контрактов. Европейский союз, Нафтогаз, Украина, газ, суды. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ«Газпром» уведомил Киев о начале расторжения контрактов

    «Газпром» уведомил Киев о начале расторжения контрактов

    4 комментария
    • Фото: Алеев Егор / ТАСС
    «Газпром» уведомил Киев о начале расторжения контрактов

    «Газпром» уведомил Киев о начале расторжения контрактов

    «Газпром» уведомил Киев о начале расторжения контрактов
    • Фото: Алеев Егор / ТАСС

      • «Газпром» направил «Нафтогазу Украины» официальное уведомление о начале процедуры расторжения контрактов на поставку и транзит газа через Стокгольмский арбитраж.

      Об отправлении официального уведомления «Нафтогазу Украины» сообщил глава «Газпрома» Алексей Миллер.

      Алексей Миллер, глава «Газпрома»: «Сегодня в адрес НАК „Нафтогаз Украины“ официально направлено уведомление о начале процедуры расторжения контрактов на поставку и транзит газа через Стокгольмский арбитраж».

      Напомним, «Газпром» вернул «Нафтогазу» полученные средства на оплату поставок газа и с 1 марта прекратил поставлять голубое топливо на Украину. В российской компании также заявили о начале процедуры расторжения контрактов с «Нафтогазом» на поставку и транзит газа в Стокгольмском арбитраже, объяснив это тем, что суд, «руководствуясь двойными стандартами, принял ассиметричное решение» по контрактам на поставку и транзит газа.

      Ранее арбитраж Стокгольма обязал «Газпром» выплатить 2,56 млрд долларов по транзитному контракту с «Нафтогазом». Глава «Газпрома» отметил, что арбитры объяснили свое решение резким ухудшением состояния украинской экономики, и подчеркнул, что «Газпром» категорически против того, чтобы за его счет решались экономические проблемы Украины.

      В украинской компании отметили, что добьются от «Газпрома» компенсации разницы между ценой на европейский и российский газ. Коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко написал в Facebook, что компания считает эту переплату вынужденной. Ситуацию Витренко расценил как «невыполнение контрактных обязательств».

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