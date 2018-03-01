«Газпром» не согласен с решением арбитража о выплатах «Нафтогазу»

Арбитраж Стокгольма удовлетворил требования «Нафтогаза» к «Газпрому» по иску на транзит газа на сумму 4,673 млрд долларов. По результатам двух разбирательств в суде «Газпром» должен выплатить «Нафтогазу» 2,56 млрд долларов США.
Как отмечается в заявлении «Газпрома», «арбитры удовлетворили требования на сумму 4,673 млрд долларов в связи с подачей газа для его транзита европейским потребителям в меньшем объеме, чем это было предусмотрено контрактом».
Из заявления «Газпрома»: «С учетом ранее присужденной в пользу „Газпрома“ суммы по контракту на поставку арбитры произвели зачет встречных требований, по итогам которого „Газпром“ обязан заплатить „Нафтогазу“ 2,56 млрд долларов».
В заявлении также отмечается, что «Газпром» не согласен с таким решением и намерен защищать свои права всеми способами, доступными ему в соответствии с применимым законодательством.
Из заявления «Газпрома»: «Газпром» выражает несогласие с данным решением арбитража. Ранее эти же арбитры согласились с аргументами «Нафтогаза» о резком ухудшении cостояния украинской экономики, что повлекло снижение спроса на газ и неисполнение обязательств «Нафтогаза» по отбору газа. Однако в отношении «„Газпрома“, ссылавшегося на снижение закупок европейскими клиентами компании как на главную причину уменьшения транзита через Украину, этот аргумент принят во внимание не был».
Также, по итогам разбирательства, арбитраж отклонил требования «Нафтогаза» об увеличении тарифа на транзит газа и об изменении контракта в соответствии с украинским законодательством. Арбитраж установил, что к контракту не применимы положения ни европейского, ни украинского антимонопольного законодательства.
Напомним, в 2014 году «Газпром» и «Нафтогаз» подали иски друг к другу в арбитраж Стокгольма. «Нафтогаз» требовал ретроактивного изменения цены, взыскания переплаты за газ и отмены условия «бери или плати». «Газпром» в свою очередь настаивал на оплате задолженности за уже поставленный газ, а также требовал компенсацию за невыбранный с 2012 года объем и пени за просрочку оплаты. Требования «Газпрома» к «Нафтогазу» составляли более 37 млрд долларов.
В результате арбитраж обязал «Нафтогаз» выплатить «Газпрому» 2 млрд долларов за осуществленные поставки. Условие «бери или плати» сохранилось для 80% этого объема.
После этого Украина заявила, что расчеты с «Газпромом» будут проведены после решения арбитража по транзиту.
Из заявления «Газпрома»: «С учетом ранее присужденной в пользу „Газпрома“ суммы по контракту на поставку арбитры произвели зачет встречных требований, по итогам которого „Газпром“ обязан заплатить „Нафтогазу“ 2,56 млрд долларов».
В заявлении также отмечается, что «Газпром» не согласен с таким решением и намерен защищать свои права всеми способами, доступными ему в соответствии с применимым законодательством.
Из заявления «Газпрома»: «Газпром» выражает несогласие с данным решением арбитража. Ранее эти же арбитры согласились с аргументами «Нафтогаза» о резком ухудшении cостояния украинской экономики, что повлекло снижение спроса на газ и неисполнение обязательств «Нафтогаза» по отбору газа. Однако в отношении «„Газпрома“, ссылавшегося на снижение закупок европейскими клиентами компании как на главную причину уменьшения транзита через Украину, этот аргумент принят во внимание не был».
Также, по итогам разбирательства, арбитраж отклонил требования «Нафтогаза» об увеличении тарифа на транзит газа и об изменении контракта в соответствии с украинским законодательством. Арбитраж установил, что к контракту не применимы положения ни европейского, ни украинского антимонопольного законодательства.
Напомним, в 2014 году «Газпром» и «Нафтогаз» подали иски друг к другу в арбитраж Стокгольма. «Нафтогаз» требовал ретроактивного изменения цены, взыскания переплаты за газ и отмены условия «бери или плати». «Газпром» в свою очередь настаивал на оплате задолженности за уже поставленный газ, а также требовал компенсацию за невыбранный с 2012 года объем и пени за просрочку оплаты. Требования «Газпрома» к «Нафтогазу» составляли более 37 млрд долларов.
В результате арбитраж обязал «Нафтогаз» выплатить «Газпрому» 2 млрд долларов за осуществленные поставки. Условие «бери или плати» сохранилось для 80% этого объема.
После этого Украина заявила, что расчеты с «Газпромом» будут проведены после решения арбитража по транзиту.
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