В «Газпроме» прокомментировали решение арбитража по иску к «Нафтогазу»

Стокгольмский арбитраж удовлетворил иск «Газпрома» к Украине в основных требованиях, заявили в российской компании. И хотя Киев поспешил объявить о своей победе, эксперты считают, что решение было в пользу российской стороны.
Константин Симонов, директор Фонда национальной энергетической безопасности: «Решение в пользу „Газпрома“ по двум причинам. Первая — платить придется „Нафтогазу“, а мне кажется, в этом споре победил тот, кто деньги будет получать. „Нафтогаз“ должен заплатить 2 млрд долларов за ранее полученный газ, который не был оплачен в соответствии с контрактом».
Более того за каждый день неоплаты полагаются пени в 600 тысяч долларов.
Сохранен и принцип «бери или плати», хотя арбитраж и снизил обязательные объемы закупок до 4 млрд кубов в год.
Александр Медведев, заместитель председателя правления ПАО «Газпром»: «Говоря же о том, почему только частично применяется правило take-or-pay, — если бы оно было применено в полной мере, это привело бы к банкротству не только „Нафтогаза“, но и всей украинской экономики».
Медведев также отметил, что арбитраж отказал украинской стороне в ее попытках ретроспективно пересмотреть цены на поставленный газ.
В Фонде национальной энергетической безопасности считают: чтобы выполнить решения суда, Украине придется снова начать закупать российский газ и отказаться от реверсных поставок из ЕС.
Более того за каждый день неоплаты полагаются пени в 600 тысяч долларов.
Сохранен и принцип «бери или плати», хотя арбитраж и снизил обязательные объемы закупок до 4 млрд кубов в год.
Александр Медведев, заместитель председателя правления ПАО «Газпром»: «Говоря же о том, почему только частично применяется правило take-or-pay, — если бы оно было применено в полной мере, это привело бы к банкротству не только „Нафтогаза“, но и всей украинской экономики».
Медведев также отметил, что арбитраж отказал украинской стороне в ее попытках ретроспективно пересмотреть цены на поставленный газ.
В Фонде национальной энергетической безопасности считают: чтобы выполнить решения суда, Украине придется снова начать закупать российский газ и отказаться от реверсных поставок из ЕС.
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