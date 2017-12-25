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    В «Газпроме» прокомментировали решение арбитража по иску к «Нафтогазу». Газпром, Нафтогаз, суды, Украина, экономика и бизнес. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ «Газпроме» прокомментировали решение арбитража по иску к «Нафтогазу»

    В «Газпроме» прокомментировали решение арбитража по иску к «Нафтогазу»

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    В «Газпроме» прокомментировали решение арбитража по иску к «Нафтогазу»

    В «Газпроме» прокомментировали решение арбитража по иску к «Нафтогазу»

      Стокгольмский арбитраж удовлетворил иск «Газпрома» к Украине в основных требованиях, заявили в российской компании. И хотя Киев поспешил объявить о своей победе, эксперты считают, что решение было в пользу российской стороны.

      Константин Симонов, директор Фонда национальной энергетической безопасности: «Решение в пользу „Газпрома“ по двум причинам. Первая — платить придется „Нафтогазу“, а мне кажется, в этом споре победил тот, кто деньги будет получать. „Нафтогаз“ должен заплатить 2 млрд долларов за ранее полученный газ, который не был оплачен в соответствии с контрактом».

      Более того за каждый день неоплаты полагаются пени в 600 тысяч долларов.

      Сохранен и принцип «бери или плати», хотя арбитраж и снизил обязательные объемы закупок до 4 млрд кубов в год.

      Александр Медведев, заместитель председателя правления ПАО «Газпром»: «Говоря же о том, почему только частично применяется правило take-or-pay, — если бы оно было применено в полной мере, это привело бы к банкротству не только „Нафтогаза“, но и всей украинской экономики».

      Медведев также отметил, что арбитраж отказал украинской стороне в ее попытках ретроспективно пересмотреть цены на поставленный газ.

      В Фонде национальной энергетической безопасности считают: чтобы выполнить решения суда, Украине придется снова начать закупать российский газ и отказаться от реверсных поставок из ЕС.

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