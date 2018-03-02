Прикрути: Порошенко призвал украинцев снизить потребление газа

Президент Пётр Порошенко в условиях дефицита газа призвал граждан страны снизить температуру отопления в домах.
Украинский лидер решил подать личный пример в Facebook и пообещал снизить потребление газа в своем доме. Эта инициатива быстро приобрела форму флешмоба в социальных сетях с хештегом #прикрути.
Пётр Порошенко, президент Украины: «Присоединяясь к этой инициативе лично, я также призываю все государственные учреждения уменьшить по возможности температуру в помещениях. Также прошу граждан на несколько дней прикрутить отопление только на один градус или максимально избегать потерь тепла в домах».
Украинцы отреагировали на призыв «прикрутить» газ по-разному. Одни с радостью откликнулись и заявили, что готовы к экономии и неудобствам. Другие были возмущены таким предложением, объясняя это тем, что у них нет такой возможности из-за централизованного отопления.
«Газпром» в четверг сообщил, что получил от «Нафтогаза» средства на оплату поставок газа в марте, однако вернул их из-за несогласованного дополнительного соглашения к контракту, поэтому поставки «Нафтогазу» с 1 марта осуществляться не будут. Киев заявил о возникновении из-за этого дефицита газа в стране в условиях сильных морозов и ограничил потребление голубого топлива до 6 марта.
Глава «Газпрома» Алексей Миллер в пятницу заявил, что после решения арбитража Стокгольма «Газпром» вынужден немедленно начать процедуру расторжения контрактов с «Нафтогазом» на поставку и транзит газа.
Пётр Порошенко, президент Украины: «Присоединяясь к этой инициативе лично, я также призываю все государственные учреждения уменьшить по возможности температуру в помещениях. Также прошу граждан на несколько дней прикрутить отопление только на один градус или максимально избегать потерь тепла в домах».
Украинцы отреагировали на призыв «прикрутить» газ по-разному. Одни с радостью откликнулись и заявили, что готовы к экономии и неудобствам. Другие были возмущены таким предложением, объясняя это тем, что у них нет такой возможности из-за централизованного отопления.
«Газпром» в четверг сообщил, что получил от «Нафтогаза» средства на оплату поставок газа в марте, однако вернул их из-за несогласованного дополнительного соглашения к контракту, поэтому поставки «Нафтогазу» с 1 марта осуществляться не будут. Киев заявил о возникновении из-за этого дефицита газа в стране в условиях сильных морозов и ограничил потребление голубого топлива до 6 марта.
Глава «Газпрома» Алексей Миллер в пятницу заявил, что после решения арбитража Стокгольма «Газпром» вынужден немедленно начать процедуру расторжения контрактов с «Нафтогазом» на поставку и транзит газа.
Комментарии