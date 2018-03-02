Украинцы переходят на мазут и закрывают школы из-за нехватки газа

После остановки поставок российского газа на Украине введены временные ограничения потребления голубого топлива.
Из-за дефицита газа тепловые электростанции Незалежной переходят на использование мазута.
Игорь Насалик, министр энергетики и угольной промышленности Украины: «План действий с сегодняшнего дня предусматривает перевод генерирующих компаний с газа на мазут, что даст нам возможность экономии 15–20 млн куб. метров газа в сутки».
С целью экономии газа детским садам, школам и вузам рекомендовано прекратить занятия до 6 марта.
Насалик сообщил, что ситуация с дефицитом газа возникла из-за того, что Украина не возобновила импорт газа из РФ с 1 марта, как это планировалось ранее. «Газпром» вернул предоплату за мартовские поставки, и таким образом у Украины нет в настоящее время оснований для получения газа из РФ. Как объяснил заместитель председателя правления российской компании Александр Медведев, не было согласовано дополнительное соглашение к действующему контракту с «Нафтогазом», необходимое для начала поставок. «Очевидно, что поставки газа с 1 марта для НАК „Нафтогаз Украины“ осуществляться не будут», — сказал Медведев.
Игорь Насалик, министр энергетики и угольной промышленности Украины: «План действий с сегодняшнего дня предусматривает перевод генерирующих компаний с газа на мазут, что даст нам возможность экономии 15–20 млн куб. метров газа в сутки».
С целью экономии газа детским садам, школам и вузам рекомендовано прекратить занятия до 6 марта.
Насалик сообщил, что ситуация с дефицитом газа возникла из-за того, что Украина не возобновила импорт газа из РФ с 1 марта, как это планировалось ранее. «Газпром» вернул предоплату за мартовские поставки, и таким образом у Украины нет в настоящее время оснований для получения газа из РФ. Как объяснил заместитель председателя правления российской компании Александр Медведев, не было согласовано дополнительное соглашение к действующему контракту с «Нафтогазом», необходимое для начала поставок. «Очевидно, что поставки газа с 1 марта для НАК „Нафтогаз Украины“ осуществляться не будут», — сказал Медведев.
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