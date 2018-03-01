Поставок не будет: «Газпром» вернул «Нафтогазу» Украины предоплату за март

«Газпром» получил от «Нафтогаза» Украины предоплату за мартовские поставки газа, однако сразу же ее вернул. Об этом заявил заместитель председателя правления российской компании Александр Медведев.
Зампред правления «Газпрома» пояснил, что дополнительное соглашение к действующему контракту с «Нафтогазом», необходимое для начала поставок, не согласовано.
Александр Медведев: «Как говорится, дорого яичко к Христову дню. На сегодня не согласовано дополнительное соглашение к действующему контракту с НАК „Нафтогаз Украины“ на поставку газа, необходимое для начала поставок. Поэтому в этой ситуации мы, действуя в добросовестном ключе, вернули в полном объеме поступившую от „Нафтогаза Украины“ сумму. Очевидно, что поставки газа с 1 марта для НАК „Нафтогаз Украины“ осуществляться не будут».
Накануне главный коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко сообщил, что из-за резкого похолодания компания увеличила импорт газа из Словакии и Венгрии на 12 млн кубометров в сутки.
Кроме того, из-за холодов отбор газа из подземных хранилищ вырос до рекордного за два года объема — 115 миллионов кубометров в сутки.
Александр Медведев: «Как говорится, дорого яичко к Христову дню. На сегодня не согласовано дополнительное соглашение к действующему контракту с НАК „Нафтогаз Украины“ на поставку газа, необходимое для начала поставок. Поэтому в этой ситуации мы, действуя в добросовестном ключе, вернули в полном объеме поступившую от „Нафтогаза Украины“ сумму. Очевидно, что поставки газа с 1 марта для НАК „Нафтогаз Украины“ осуществляться не будут».
Накануне главный коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко сообщил, что из-за резкого похолодания компания увеличила импорт газа из Словакии и Венгрии на 12 млн кубометров в сутки.
Кроме того, из-за холодов отбор газа из подземных хранилищ вырос до рекордного за два года объема — 115 миллионов кубометров в сутки.
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