«Нафтогаз» хочет возобновить закупки у «Газпрома» в марте

«Нафтогаз Украины», в соответствии с решением международного арбитража, намерен возобновить закупки газа у российского «Газпрома» в марте 2018 года. Об этом сообщил глава правления украинской компании Андрей Коболев.
Андрей Коболев, глава правления «Нафтогаза»: «Мы провели несколько раундов переговоров. У нас есть документ, который, по нашим оценкам, близок к тому который, будет подписан. Мы надеемся на протяжении этого месяца имплементировать решение (суда) в части контракта купли-продажи».
Коболев надеется, что возобновить закупки им удастся уже в марте, передает УНИАН.
Заместитель председателя правления «Газпрома» Александр Медведев заявил ранее, что российская сторона ждет от «Нафтогаза» предоплаты, чтобы возобновить поставки.
Напомним, в декабре Стокгольмский арбитраж вынес окончательное решение по спору между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины». Суд обязал «Нафтогаз» ежегодно отбирать и оплачивать 5 млрд кубометров газа, установил его цену, а также обязал украинскую компанию заплатить «Газпрому» сумму просроченной задолженности за поставки газа в размере более 2 млрд долларов, не считая процентов.
Украина объявила об отказе от российского газа еще в ноябре 2015 года. Топливо в Киеве решили закупать по реверсу в Европе. При этом сначала украинские власти заявляли, что газ из Европы обходится дешевле российского, однако позднее в «Нафтогазе» признали, что «Газпром» предлагает голубое топливо на более привлекательных условиях. В начале января президент Украины Пётр Порошенко провозгласил «энергетическую независимость» страны от российского газа.
Коболев надеется, что возобновить закупки им удастся уже в марте, передает УНИАН.
Заместитель председателя правления «Газпрома» Александр Медведев заявил ранее, что российская сторона ждет от «Нафтогаза» предоплаты, чтобы возобновить поставки.
Напомним, в декабре Стокгольмский арбитраж вынес окончательное решение по спору между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины». Суд обязал «Нафтогаз» ежегодно отбирать и оплачивать 5 млрд кубометров газа, установил его цену, а также обязал украинскую компанию заплатить «Газпрому» сумму просроченной задолженности за поставки газа в размере более 2 млрд долларов, не считая процентов.
Украина объявила об отказе от российского газа еще в ноябре 2015 года. Топливо в Киеве решили закупать по реверсу в Европе. При этом сначала украинские власти заявляли, что газ из Европы обходится дешевле российского, однако позднее в «Нафтогазе» признали, что «Газпром» предлагает голубое топливо на более привлекательных условиях. В начале января президент Украины Пётр Порошенко провозгласил «энергетическую независимость» страны от российского газа.
Комментарии