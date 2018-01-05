Порошенко объявил, что Украина «соскочила с газового крючка»

Пётр Порошенко назвал
2018-й годом энергетической независимости Украины.
В своем Twitter украинский президент заявил, что благодаря решению Стокгольмского арбитража, Украина «соскочила с газового крючка» «Газпрома».
Пётр Порошенко, президент Украины: «Мы уверенно начинаем 2018-й — год энергетической независимости Украины».
Отметим, что Украина объявила об отказе от российского газа еще в ноябре 2015 года. Топливо в Киеве решили закупать по реверсу в Европе. При этом сначала украинские власти заявляли, что газ из Европы обходится дешевле российского, однако позднее в «Нафтогазе» признали, что «Газпром» предлагает голубое топливо на более привлекательных условиях. А в конце 2017 года Порошенко заявил, что Киев может возобновить закупку газа у России, если топливо будет дешевым.
В декабре Стокгольмский арбитраж обязал «Нафтогаз Украины» выплатить «Газпрому» более 2 млрд долларов за поставленный газ, поставив точку в споре, который длился с лета 2014 года. При этом в Киеве поспешили объявить о своей победе, однако, как объяснили эксперты, решение было принято в пользу российской стороны.
Пётр Порошенко, президент Украины: «Мы уверенно начинаем 2018-й — год энергетической независимости Украины».
Отметим, что Украина объявила об отказе от российского газа еще в ноябре 2015 года. Топливо в Киеве решили закупать по реверсу в Европе. При этом сначала украинские власти заявляли, что газ из Европы обходится дешевле российского, однако позднее в «Нафтогазе» признали, что «Газпром» предлагает голубое топливо на более привлекательных условиях. А в конце 2017 года Порошенко заявил, что Киев может возобновить закупку газа у России, если топливо будет дешевым.
В декабре Стокгольмский арбитраж обязал «Нафтогаз Украины» выплатить «Газпрому» более 2 млрд долларов за поставленный газ, поставив точку в споре, который длился с лета 2014 года. При этом в Киеве поспешили объявить о своей победе, однако, как объяснили эксперты, решение было принято в пользу российской стороны.
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