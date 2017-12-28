Порошенко назвал условие для закупок газа у России

Президент Украины Пётр Порошенко рассказал, при каких условиях Украина может возобновить закупки газа у России.
По словам Порошенко, Киев готов снова закупать российский газ, если он будет дешевым. Видео выступления Порошенко опубликовано на его странице в Facebook.
Пётр Порошенко: «Они стучат: может возьмете наш газ? Да нет, у нас все хорошо. Если он будет дешевый, если он будет честный и некоррупционный — пожалуйста. А для чего это нам? Чтобы снизить тарифы для наших людей».
Напомним, Украина прекратила закупать российский газ с осени 2015 года. В сентябре текущего года Порошенко выступил за изменение организации транзита российского газа в ЕС после завершения действующего транзитного контракта в 2019 году.
С лета 2014 года «Газпром» судится с «Нафтогазом» из-за того, что украинская компания нарушила свои платежные обязательства по договору купли-продажи природного газа в 2009–2019 годах. 22 декабря 2017 стало известно, что арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма (Стокгольмский арбитраж) вынес окончательное решение по этому спору и обязал «Нафтогаза Украины» выплатить российской компании более 2 миллиардов долларов за поставленный газ.
Пётр Порошенко: «Они стучат: может возьмете наш газ? Да нет, у нас все хорошо. Если он будет дешевый, если он будет честный и некоррупционный — пожалуйста. А для чего это нам? Чтобы снизить тарифы для наших людей».
Напомним, Украина прекратила закупать российский газ с осени 2015 года. В сентябре текущего года Порошенко выступил за изменение организации транзита российского газа в ЕС после завершения действующего транзитного контракта в 2019 году.
С лета 2014 года «Газпром» судится с «Нафтогазом» из-за того, что украинская компания нарушила свои платежные обязательства по договору купли-продажи природного газа в 2009–2019 годах. 22 декабря 2017 стало известно, что арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма (Стокгольмский арбитраж) вынес окончательное решение по этому спору и обязал «Нафтогаза Украины» выплатить российской компании более 2 миллиардов долларов за поставленный газ.
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