«Нафтогаз» потребовал у «Газпрома» компенсацию за дорогой газ из Европы

«Нафтогаз Украины», который сейчас закупает газ у стран Евросоюза, намерен компенсировать его слишком дорогую стоимость за счет «Газпрома».
Цена европейского газа для Украины в марте будет почти на 34% выше российского, поэтому «Нафтогаз» потребует у «Газпрома» компенсацию разницы в стоимости, заявил коммерческий директор украинской компании Юрий Витренко.
На своей странице в Facebook Витренко написал, что «Нафтогаз» считает эту переплату вынужденной, так как с 1 марта не начались поставки от газа от российской компании. Эту ситуацию Витренко расценил как «невыполнение контрактных обязательств».
Юрий Витренко, коммерческий директор «Нафтогаза»: «По оперативным данным, средневзвешенная цена газа от европейских поставщиков в марте этого года превысила цену газа от „Газпрома“ (после ее снижения в соответствии с решением Стокгольмского арбитража) на 33,9%. Вся эта переплата будет выставлена „Газпрому“ для компенсации».
По его словам, в «Газпром» уже направлено официальное уведомление о необходимости выплатить компенсацию.
Витренко также отметил, что из-за высоких цен на газ из Европы Украина первоначально намеревалась в начале марта закупить газ у России. Накануне Витренко сообщил, что сейчас Киев вынужден платить до 1325 долларов за тысячу кубометров европейского газа — эта сумма в 4 раза больше стоимости российского газа на экспорт.
Напомним, «Газпром» вернул «Нафтогазу» полученные средства на оплату поставок газа и с 1 марта прекратил поставлять голубое топливо на Украину. В российской компании также заявили о начале процедуры расторжения контрактов с «Нафтогазом» на поставку и транзит газа в Стокгольмском арбитраже, объяснив это тем, что суд, «руководствуясь двойными стандартами, принял ассиметричное решение» по контрактам на поставку и транзит газа.
Ранее арбитраж Стокгольма обязал «Газпром» уплатить 2,56 млрд долларов по транзитному контракту с «Нафтогазом». Глава «Газпрома» отметил, что арбитры объяснили свое решение резким ухудшением состояния украинской экономики, и подчеркнул, что «Газпром» категорически против того, чтобы за его счет решались экономические проблемы Украины.
На своей странице в Facebook Витренко написал, что «Нафтогаз» считает эту переплату вынужденной, так как с 1 марта не начались поставки от газа от российской компании. Эту ситуацию Витренко расценил как «невыполнение контрактных обязательств».
Юрий Витренко, коммерческий директор «Нафтогаза»: «По оперативным данным, средневзвешенная цена газа от европейских поставщиков в марте этого года превысила цену газа от „Газпрома“ (после ее снижения в соответствии с решением Стокгольмского арбитража) на 33,9%. Вся эта переплата будет выставлена „Газпрому“ для компенсации».
По его словам, в «Газпром» уже направлено официальное уведомление о необходимости выплатить компенсацию.
Витренко также отметил, что из-за высоких цен на газ из Европы Украина первоначально намеревалась в начале марта закупить газ у России. Накануне Витренко сообщил, что сейчас Киев вынужден платить до 1325 долларов за тысячу кубометров европейского газа — эта сумма в 4 раза больше стоимости российского газа на экспорт.
Напомним, «Газпром» вернул «Нафтогазу» полученные средства на оплату поставок газа и с 1 марта прекратил поставлять голубое топливо на Украину. В российской компании также заявили о начале процедуры расторжения контрактов с «Нафтогазом» на поставку и транзит газа в Стокгольмском арбитраже, объяснив это тем, что суд, «руководствуясь двойными стандартами, принял ассиметричное решение» по контрактам на поставку и транзит газа.
Ранее арбитраж Стокгольма обязал «Газпром» уплатить 2,56 млрд долларов по транзитному контракту с «Нафтогазом». Глава «Газпрома» отметил, что арбитры объяснили свое решение резким ухудшением состояния украинской экономики, и подчеркнул, что «Газпром» категорически против того, чтобы за его счет решались экономические проблемы Украины.
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