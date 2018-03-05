Газ из Европы обошелся Украине в четыре раза дороже российского

В «Нафтогазе» объявили о завершении перехода на поставки газа из Европы на Украину, и назвали стоимость топлива в этот период.
Украине пришлось закупать газ из Европы по цене до 1325 долларов за тысячу кубометров. Об этом на своей странице в Facebook сообщил коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко. Эта сумма в 4 раза больше стоимости российского газа на экспорт.
Витренко также сообщил, что Украина завершила переход на закупки европейского газа, и поблагодарил граждан страны за то, что в эти дни они экономили топливо.
Юрий Витренко, коммерческий директор «Нафтогаза»: «Поддержка украинского народа, понимание со стороны президента Украины и Совета национальной безопасности, четкое выполнение Национального плана действий на случай кризисной ситуации с поступлением природного газа Министерством топлива и энергетики позволили нам не поддаться на провокацию России: мы не стали брать транзитный газ, как в 2009 году… За сутки „Нафтогаз“ заменил газ, который должен был поставляться от „Газпрома“, на газ из Европы».
Ранее арбитраж Стокгольма обязал «Газпром» уплатить 2,56 млрд долларов по транзитному контракту с «Нафтогазом». Глава «Газпрома» отметил, что арбитры объяснили свое решение резким ухудшением состояния украинской экономики, и подчеркнул, что «Газпром» категорически против того, чтобы за его счет решались экономические проблемы Украины.
Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев расценил это как отказ «Газпрома» от исполнения решений суда. На Украине в связи с этим с 6 марта планировалось ввести режим ограниченного потребления газа. В частности, президент страны Пётр Порошенко в условиях дефицита газа призвал граждан страны снизить температуру отопления в домах. Позднее Порошенко заявил, что дефицит газа полностью покрыт за счет поставок из ЕС.
Витренко также сообщил, что Украина завершила переход на закупки европейского газа, и поблагодарил граждан страны за то, что в эти дни они экономили топливо.
Юрий Витренко, коммерческий директор «Нафтогаза»: «Поддержка украинского народа, понимание со стороны президента Украины и Совета национальной безопасности, четкое выполнение Национального плана действий на случай кризисной ситуации с поступлением природного газа Министерством топлива и энергетики позволили нам не поддаться на провокацию России: мы не стали брать транзитный газ, как в 2009 году… За сутки „Нафтогаз“ заменил газ, который должен был поставляться от „Газпрома“, на газ из Европы».
Ранее арбитраж Стокгольма обязал «Газпром» уплатить 2,56 млрд долларов по транзитному контракту с «Нафтогазом». Глава «Газпрома» отметил, что арбитры объяснили свое решение резким ухудшением состояния украинской экономики, и подчеркнул, что «Газпром» категорически против того, чтобы за его счет решались экономические проблемы Украины.
Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев расценил это как отказ «Газпрома» от исполнения решений суда. На Украине в связи с этим с 6 марта планировалось ввести режим ограниченного потребления газа. В частности, президент страны Пётр Порошенко в условиях дефицита газа призвал граждан страны снизить температуру отопления в домах. Позднее Порошенко заявил, что дефицит газа полностью покрыт за счет поставок из ЕС.
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