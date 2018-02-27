Никто не вышел: экстремисты сорвали гуманитарную паузу в Восточной Гуте

Этим утром в Восточной Гуте, что в пригороде Дамаска, начала действовать гуманитарная пауза. На этой территории в последние дни не утихают ожесточенные бои с экстремистами, поэтому для мирных жителей открыли специальный коридор, позволяющий покинуть опасный район. Воспользоваться им до сих пор никто не смог. Боевики, по сообщениям российских военных, несмотря на все призывы, непрерывно обстреливают выход из анклава.
«Наша оценка довольно мрачная», — так звучало заявление представителя ООН по ситуации в Восточной Гуте, хотя до сегодняшнего дня об условиях для эвакуации мирных жителей из этого пригорода Дамаска никто, кроме России, и не беспокоился.
Согласно резолюции ООН, сегодня утром здесь была введена первая ежедневная гуманитарная пауза, она должна действовать с 9:00 до 14:00 по местному времени. До этого по пригороду разбрасывались листовки для мирных жителей с подробным планом выхода по гуманитарному коридору. Безопасность прохода обеспечивают сирийская правительственная армия и российская военная полиция.
Александр Хорошайло, начальник медицинского пункта: «Мы готовы оказывать медицинскую помощь в экстренном порядке. Подготовлен транспорт для эвакуации жителей в близлежащие больницы, где им смогут оказывать специализированную медпомощь».
Алексей Чурбанов, офицер группы контроля военной полиции: «Функции военной полиции на данном этапе — обеспечение безопасности».
Сирийцы под охраной наших военных подогнали к коридору автобусы, но до сих пор ни один житель Восточной Гуты не покинул пригород.
Виктор Паньков, начальник группы контроля в зоне деэскалации: «27 февраля в 9:00 был открыт гуманитарный коридор для выхода мирных жителей из зоны деэскалации. В настоящее время идет интенсивный огонь со стороны боевиков, ни один мирный житель не вышел».
Владимир Золотухин, представитель центра примирения враждующих сторон: «На данный момент население не выходит. По сообщениям представителей Сирийского арабского Красного Полумесяца, поступают звонки от мирных жителей, они рассказывают, что незаконные вооруженные формирования их оттуда не выпускают. Буквально только что на расстоянии 500 метров от контрольно-пропускного пункта были произведены два выстрела из установок террористов».
Как предает корреспондент НТВ Сергей Холошевский, боевики, судя по всему, используют свою проверенную тактику — прикрываются мирными жителями. Представители «Сирийской свободной армии», которая воюет против Асада, накануне предложили в течение 15 дней с момента введения перемирия вывести из блокированного пригорода террористические группировки «Хейат Тахрир аш-Шам», «Джебхат ан-Нусру» и «Аль-Каиду».
По словам российских военных, когда боевики чувствуют близкое поражение, они устраивают обстрел мирных кварталов, поднимают панику в СМИ, а потом уходят по открытому для них западной коалицией коридору. Но на этот раз коридор-то сделали для мирных жителей наши военные полицейские.
Закономерность развития ситуации в разных районах Сирии прослеживается отчетливо. В Алеппо, где Россия сотрудничает с сирийцами, налаживается мирная жизнь, прибывают гуманитарные конвои, оказывается медицинская помощь. В Ракке, которую бомбила западная коалиция, случилась эпидемиологическая катастрофа, там нет никакой гуманитарной помощи. Город до сих пор заминирован.
Не лучше положение в лагере беженцев Рукбан, который находится на границе с Иорданией, где американцы держат около 60 тысяч человек, не позволяя им вернуться домой. Так что призывы ООН к немедленному прекращению обстрелов Восточной Гуты и нормализации ситуации в Сирии, судя по всему, надо переадресовать лидерам западной коалиции.
Согласно резолюции ООН, сегодня утром здесь была введена первая ежедневная гуманитарная пауза, она должна действовать с 9:00 до 14:00 по местному времени. До этого по пригороду разбрасывались листовки для мирных жителей с подробным планом выхода по гуманитарному коридору. Безопасность прохода обеспечивают сирийская правительственная армия и российская военная полиция.
Александр Хорошайло, начальник медицинского пункта: «Мы готовы оказывать медицинскую помощь в экстренном порядке. Подготовлен транспорт для эвакуации жителей в близлежащие больницы, где им смогут оказывать специализированную медпомощь».
Алексей Чурбанов, офицер группы контроля военной полиции: «Функции военной полиции на данном этапе — обеспечение безопасности».
Сирийцы под охраной наших военных подогнали к коридору автобусы, но до сих пор ни один житель Восточной Гуты не покинул пригород.
Виктор Паньков, начальник группы контроля в зоне деэскалации: «27 февраля в 9:00 был открыт гуманитарный коридор для выхода мирных жителей из зоны деэскалации. В настоящее время идет интенсивный огонь со стороны боевиков, ни один мирный житель не вышел».
Владимир Золотухин, представитель центра примирения враждующих сторон: «На данный момент население не выходит. По сообщениям представителей Сирийского арабского Красного Полумесяца, поступают звонки от мирных жителей, они рассказывают, что незаконные вооруженные формирования их оттуда не выпускают. Буквально только что на расстоянии 500 метров от контрольно-пропускного пункта были произведены два выстрела из установок террористов».
Как предает корреспондент НТВ Сергей Холошевский, боевики, судя по всему, используют свою проверенную тактику — прикрываются мирными жителями. Представители «Сирийской свободной армии», которая воюет против Асада, накануне предложили в течение 15 дней с момента введения перемирия вывести из блокированного пригорода террористические группировки «Хейат Тахрир аш-Шам», «Джебхат ан-Нусру» и «Аль-Каиду».
По словам российских военных, когда боевики чувствуют близкое поражение, они устраивают обстрел мирных кварталов, поднимают панику в СМИ, а потом уходят по открытому для них западной коалицией коридору. Но на этот раз коридор-то сделали для мирных жителей наши военные полицейские.
Закономерность развития ситуации в разных районах Сирии прослеживается отчетливо. В Алеппо, где Россия сотрудничает с сирийцами, налаживается мирная жизнь, прибывают гуманитарные конвои, оказывается медицинская помощь. В Ракке, которую бомбила западная коалиция, случилась эпидемиологическая катастрофа, там нет никакой гуманитарной помощи. Город до сих пор заминирован.
Не лучше положение в лагере беженцев Рукбан, который находится на границе с Иорданией, где американцы держат около 60 тысяч человек, не позволяя им вернуться домой. Так что призывы ООН к немедленному прекращению обстрелов Восточной Гуты и нормализации ситуации в Сирии, судя по всему, надо переадресовать лидерам западной коалиции.
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