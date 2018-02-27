Атаки боевиков мешают мирным сирийцам покинуть Восточную Гуту

Мирные жители не могут покинуть опасную зону в Восточной Гуте, так как объявленная сегодня гуманитарная пауза сорвана обстрелами боевиков. Речь идет об одной из самых горячих точек на карте Сирии и ближайшей к Дамаску.
Как сообщили в Минобороны, гуманитарный коридор открыли сегодня утром в поселении Вафидин. Там дежурит российская военная полиция и сирийская армия, а также развернут медицинский пункт. Но из-за атак экстремистов воспользоваться паузой пока никто не смог.
Владимир Золотухин, представитель центра примирения враждующих сторон: «На данный момент население не выходит. По сообщениям представителей Сирийского арабского Красного Полумесяца, поступают звонки от мирных жителей, они рассказывают, что незаконные вооруженные формирования их оттуда не выпускают. Буквально только что на расстоянии 500 метров от контрольно-пропускного пункта были произведены два выстрела из установок террористов».
По данным агентства SANA, обстрел ведут боевики запрещенной в России террористической группировки «Джебхат ан-Нусра».
Восточная Гута — одна из четырех зон деэскалации в Сирии. Совбез ООН принял резолюцию, которая предусматривает перемирие сроком на 30 дней но по факту оно не действует, в районе идут ожесточенные бои.
О гуманитарной паузе объявили накануне, ввели ее по поручению Владимира Путина. Предполагается, что через гуманитарный коридор из опасного района смогут выйти женщины и дети, а сирийские правительственные войска на это время будут приостанавливать удары по террористам.
Владимир Золотухин, представитель центра примирения враждующих сторон: «На данный момент население не выходит. По сообщениям представителей Сирийского арабского Красного Полумесяца, поступают звонки от мирных жителей, они рассказывают, что незаконные вооруженные формирования их оттуда не выпускают. Буквально только что на расстоянии 500 метров от контрольно-пропускного пункта были произведены два выстрела из установок террористов».
По данным агентства SANA, обстрел ведут боевики запрещенной в России террористической группировки «Джебхат ан-Нусра».
Восточная Гута — одна из четырех зон деэскалации в Сирии. Совбез ООН принял резолюцию, которая предусматривает перемирие сроком на 30 дней но по факту оно не действует, в районе идут ожесточенные бои.
О гуманитарной паузе объявили накануне, ввели ее по поручению Владимира Путина. Предполагается, что через гуманитарный коридор из опасного района смогут выйти женщины и дети, а сирийские правительственные войска на это время будут приостанавливать удары по террористам.
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