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    В Восточной Гуте вводится ежедневная гуманитарная пауза. Сирия, войны и вооруженные конфликты, терроризм. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Восточной Гуте вводится ежедневная гуманитарная пауза

    В Восточной Гуте вводится ежедневная гуманитарная пауза

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    В Восточной Гуте вводится ежедневная гуманитарная пауза

    В Восточной Гуте вводится ежедневная гуманитарная пауза

      Со вторника, 27 февраля, в Восточной Гуте, которую штурмуют войска Башара Асада, вводится гуманитарная пауза. Такое поручение дал президент РФ Владимир Путин.

      Как сообщил сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу, такое решение было принято позавчера на Совета Безопасности ООН, передает «Интерфакс».

      Сергей Шойгу, министр обороны РФ: «По поручению президента России в целях исключения жертв среди мирного населения Восточной Гуты с 27 февраля, то есть с завтрашнего дня, с 9:00 до 14:00 ежедневно вводится гуманитарная пауза».

      По словам министра, для выхода мирных жителей будет открыт гуманитарный коридор — координаты уже подготовлены и станут известны в ближайшее время. Кроме того, Россия считает необходимым организовать гуманитарный коридор для вывода беженцев из сирийского лагеря Рукбан, который контролируют США.

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      Восточная Гута — это пригород Дамаска, один из главных остающихся оплотов экстремистов и вооруженных противников президента Сирии Башара Асада. Они до сих пор продолжают сопротивление. Правительственные войска наносят по Гуте мощные удары, хотя там все еще остаются мирные жители.

      24 февраля Совбез ООН принял резолюцию об установлении гуманитарной паузы на территории Сирии по меньшей мере на 30 дней. Резолюция не распространяется на операции против запрещенных в РФ «Джебхат ан-Нусры» и «Аль-Каиды».

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