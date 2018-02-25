В МИД РФ оценили принятую резолюцию СБ ООН по Сирии

Накануне, 24 февраля, Совбез ООН единогласно одобрил резолюцию 2401, предусматривающую гуманитарную паузу на всей территории Сирии. В МИД РФ прокомментировали принятие этого документа.
Россия, руководствуясь задачей облегчить страдания мирного населения в Сирии, поддержала резолюцию по Сирии в СБ ООН, проект которой подготовили делегации Кувейта и Швеции. В МИД отметили, что в тексте резолюции после многодневных напряженных дискуссий были отражены основные замечания российской стороны.
МИД РФ: «Принципиально важно, что удалось не допустить одобрения резолюцией продавливавшейся западными членами Совета директивной, а потому нереалистичной схемы установления перемирия».
В министерстве отметили, что теперь документ побуждает именно стороны конфликта к скорейшему прекращению огня, выполнению ранее достигнутых договоренностей и переговорной работе по установлению гуманитарных пауз на всей территории Сирии.
МИД РФ: «Рассчитываем, что зарубежные покровители антиправительственных вооруженных формирований наконец выполнят свою часть „домашнего задания“ и обеспечат прекращение своими подопечными боевой активности в интересах скорейшего и безопасного прохождения гуманитарных конвоев».
Как считают в МИД, СБ ООН впервые за многие годы смог осудить обстрелы Дамаска, жертвами которых стали сотни мирных жителей и под которые не раз попадало и российское диппредставительство.
Между тем в ведомстве подчеркнули, что резолюция СБ не распространяется на боевые действия против запрещенных в России террористических группировок ИГИЛ, «Джебхат ан-Нусра» и «Аль-Каида», а также связанных с ними организаций. Поэтому борьба с ними будет продолжена, несмотря на попытки «определенных внешних игроков» использовать террористов для свержения законных властей САР.
Также в МИД с удовлетворением отметили, что резолюция СБ ООН признает гуманитарные проблемы на только в Восточной Гуте и Идлибе, но и в других сирийских регионах.
МИД РФ: «Помощь должна оказываться беспристрастно и не обусловливаться, как это делают в западных столицах, достижением неких политических целей».
Кроме того, Россия в качестве гаранта астанинского процесса продолжит контактировать со всеми сирийскими сторонами, чтобы добиться скорейшего урегулирования конфликта и окончательного искоренения террористической угрозы.
МИД РФ: «Принципиально важно, что удалось не допустить одобрения резолюцией продавливавшейся западными членами Совета директивной, а потому нереалистичной схемы установления перемирия».
В министерстве отметили, что теперь документ побуждает именно стороны конфликта к скорейшему прекращению огня, выполнению ранее достигнутых договоренностей и переговорной работе по установлению гуманитарных пауз на всей территории Сирии.
МИД РФ: «Рассчитываем, что зарубежные покровители антиправительственных вооруженных формирований наконец выполнят свою часть „домашнего задания“ и обеспечат прекращение своими подопечными боевой активности в интересах скорейшего и безопасного прохождения гуманитарных конвоев».
Как считают в МИД, СБ ООН впервые за многие годы смог осудить обстрелы Дамаска, жертвами которых стали сотни мирных жителей и под которые не раз попадало и российское диппредставительство.
Между тем в ведомстве подчеркнули, что резолюция СБ не распространяется на боевые действия против запрещенных в России террористических группировок ИГИЛ, «Джебхат ан-Нусра» и «Аль-Каида», а также связанных с ними организаций. Поэтому борьба с ними будет продолжена, несмотря на попытки «определенных внешних игроков» использовать террористов для свержения законных властей САР.
Также в МИД с удовлетворением отметили, что резолюция СБ ООН признает гуманитарные проблемы на только в Восточной Гуте и Идлибе, но и в других сирийских регионах.
МИД РФ: «Помощь должна оказываться беспристрастно и не обусловливаться, как это делают в западных столицах, достижением неких политических целей».
Кроме того, Россия в качестве гаранта астанинского процесса продолжит контактировать со всеми сирийскими сторонами, чтобы добиться скорейшего урегулирования конфликта и окончательного искоренения террористической угрозы.
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