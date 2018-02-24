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    Совбез ООН принял резолюцию о перемирии в Сирии

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    • Фото: Reuters © 2018, Eduardo Munoz
    Совбез ООН принял резолюцию о перемирии в Сирии

    Совбез ООН принял резолюцию о перемирии в Сирии

    Совбез ООН принял резолюцию о перемирии в Сирии
  • Фото: Reuters © 2018, Eduardo Munoz

    • Члены Совета Безопасности ООН после неоднократных отсрочек голосования приняли резолюцию об установлении гуманитарной паузы на территории Сирии. Об этом сообщил председательствующий в СБ ООН в феврале постпред Кувейта при ООН Мансур Аль-Отейби.

    Мансур Аль-Отейби, постпред Кувейта при ООН: «За 15 голосов. Таким образом, резолюция принимается единогласно».

    Перемирие на территории Сирии устанавливается как минимум на 30 дней, передает «Интерфакс».

    Документ был подготовлен Кувейтом и Швецией. Предполагается, что установление режима прекращения огня позволит международным организациям оказать гуманитарную помощь населению и эвакуировать пострадавших.

    смотретьБоевики выпустили по Дамаску из Восточной Гуты более 70 ракет за сутки
    Боевики выпустили по Дамаску из Восточной Гуты более 70 ракет за сутки
    Обстановка в Сирии в последние дни накалилась. Боевики обстреливают Дамаск из района Восточная Гута. Они используют самодельные реактивные снаряды, сделанные из газовых баллонов. 23 февраля по сирийской столице было выпущено более 70 ракет. В ответ правительственные войска открыли артиллерийский огонь по позициям террористов.

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