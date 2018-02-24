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    Боевики выпустили по Дамаску из Восточной Гуты более 70 ракет за сутки. Дамаск, Сирия, войны и вооруженные конфликты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВБоевики выпустили по Дамаску из Восточной Гуты более 70 ракет за сутки

    Боевики выпустили по Дамаску из Восточной Гуты более 70 ракет за сутки

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    Боевики выпустили по Дамаску из Восточной Гуты более 70 ракет за сутки

    Боевики выпустили по Дамаску из Восточной Гуты более 70 ракет за сутки

    Боевики выпустили по Дамаску из Восточной Гуты более 70 ракет за сутки

      Столица Сирии подверглась ракетному обстрелу со стороны боевиков. В жилых районах разорвались несколько реактивных снарядов. По предварительным данным, два человека погибли, еще 36 получили ранения.

      Один из боеприпасов упал между домами рядом с мечетью, где в этот момент проходило пятничное богослужение. По словам очевидцев, раздался очень мощный взрыв, который уничтожил десятки машин.

      Маамум Джума, местный житель: «Посмотрите, что они наделали. Вся улица разрушена! Взрыв был в пятидесяти метрах отсюда, а у нас в доме ни одного уцелевшего стекла!»

      Руфаат Рамадан, дворник: «Я работал на этой улице и вдруг увидел яркую вспышку. Потом был очень страшный взрыв, дальше я ничего не помню».

      Боевики обстреливают Дамаск из района Восточная Гута. Они используют самодельные реактивные снаряды, сделанные из газовых баллонов. За сутки экстремисты выпустили по городу больше 70 подобных ракет. В ответ правительственные войска открыли артиллерийский огонь по позициям террористов.

      Как ожидается, сегодня Совет Безопасности ООН проголосует по проекту резолюции о прекращении огня в Восточной Гуте. Документ подготовили Кувейт и Швеция. Они предлагают ввести перемирие на 30 дней, которое позволит международным организациям оказать гуманитарную помощь населению и эвакуировать пострадавших. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия поддержит резолюцию по гуманитарной паузе, если документ сможет гарантировать соблюдение режима тишины со стороны боевиков и прекращение обстрелов Дамаска.

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