Боевики выпустили по Дамаску из Восточной Гуты более 70 ракет за сутки

Столица Сирии подверглась ракетному обстрелу со стороны боевиков. В жилых районах разорвались несколько реактивных снарядов. По предварительным данным, два человека погибли, еще 36 получили ранения.
Один из боеприпасов упал между домами рядом с мечетью, где в этот момент проходило пятничное богослужение. По словам очевидцев, раздался очень мощный взрыв, который уничтожил десятки машин.
Маамум Джума, местный житель: «Посмотрите, что они наделали. Вся улица разрушена! Взрыв был в пятидесяти метрах отсюда, а у нас в доме ни одного уцелевшего стекла!»
Руфаат Рамадан, дворник: «Я работал на этой улице и вдруг увидел яркую вспышку. Потом был очень страшный взрыв, дальше я ничего не помню».
Боевики обстреливают Дамаск из района Восточная Гута. Они используют самодельные реактивные снаряды, сделанные из газовых баллонов. За сутки экстремисты выпустили по городу больше 70 подобных ракет. В ответ правительственные войска открыли артиллерийский огонь по позициям террористов.
Как ожидается, сегодня Совет Безопасности ООН проголосует по проекту резолюции о прекращении огня в Восточной Гуте. Документ подготовили Кувейт и Швеция. Они предлагают ввести перемирие на 30 дней, которое позволит международным организациям оказать гуманитарную помощь населению и эвакуировать пострадавших. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия поддержит резолюцию по гуманитарной паузе, если документ сможет гарантировать соблюдение режима тишины со стороны боевиков и прекращение обстрелов Дамаска.
Маамум Джума, местный житель: «Посмотрите, что они наделали. Вся улица разрушена! Взрыв был в пятидесяти метрах отсюда, а у нас в доме ни одного уцелевшего стекла!»
Руфаат Рамадан, дворник: «Я работал на этой улице и вдруг увидел яркую вспышку. Потом был очень страшный взрыв, дальше я ничего не помню».
Боевики обстреливают Дамаск из района Восточная Гута. Они используют самодельные реактивные снаряды, сделанные из газовых баллонов. За сутки экстремисты выпустили по городу больше 70 подобных ракет. В ответ правительственные войска открыли артиллерийский огонь по позициям террористов.
Как ожидается, сегодня Совет Безопасности ООН проголосует по проекту резолюции о прекращении огня в Восточной Гуте. Документ подготовили Кувейт и Швеция. Они предлагают ввести перемирие на 30 дней, которое позволит международным организациям оказать гуманитарную помощь населению и эвакуировать пострадавших. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия поддержит резолюцию по гуманитарной паузе, если документ сможет гарантировать соблюдение режима тишины со стороны боевиков и прекращение обстрелов Дамаска.
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