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    В результате обстрелов в Дамаске погибли два человека, 40 ранены

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    В результате обстрелов в Дамаске погибли два человека, 40 ранены

    В результате обстрелов в Дамаске погибли два человека, 40 ранены

    В результате обстрелов в Дамаске погибли два человека, 40 ранены
  • Фото: Associated Press © 2018

    • Базирующиеся в Восточной Гуте вооруженные группировки обстреляли окрестности Дамаска из реактивных систем залпового огня.

    Боевики обстреляли кварталы на севере и востоке сирийской столицы. По информации телеканала Al Mayadeen, в результате обстрела пострадали порядка 40 человек. Двое погибли.

    Кроме того, днем под огонь попал также хирургический госпиталь, расположенный в центре Дамаска. Серьезный ущерб был нанесен отделению интенсивной терапии. Информации о жертвах и пострадавших нет.

    Напомним, в Совбезе ООН продолжается дискуссия о резолюции, которая предполагает объявление немедленной гуманитарной паузы в Сирии минимум на 30 дней. СМИ сообщили, что президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель направили Владимиру Путину просьбу поддержать инициативу. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия готова проголосовать за резолюцию, но не гарантирует соблюдения перемирия боевиками.

    смотретьБоевики обстреляли российский Центр по примирению в Сирии
    Боевики обстреляли российский Центр по примирению в Сирии
    Ранее в российском Центре по примирению враждующих сторон в Сирии заявили, что вооруженные формирования в Восточной Гуте срывают переговоры и провоцируют правительственные войска. В последние несколько дней ситуация обострилась. Боевики обстреливают жилые кварталы Дамаска. Под огнем оказался, в том числе, российский Центр по примирению враждующих сторон.

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