В результате обстрелов в Дамаске погибли два человека, 40 ранены

Базирующиеся в Восточной Гуте вооруженные группировки обстреляли окрестности Дамаска из реактивных систем залпового огня.
Боевики обстреляли кварталы на севере и востоке сирийской столицы. По информации телеканала Al Mayadeen, в результате обстрела пострадали порядка 40 человек. Двое погибли.
Кроме того, днем под огонь попал также хирургический госпиталь, расположенный в центре Дамаска. Серьезный ущерб был нанесен отделению интенсивной терапии. Информации о жертвах и пострадавших нет.
Напомним, в Совбезе ООН продолжается дискуссия о резолюции, которая предполагает объявление немедленной гуманитарной паузы в Сирии минимум на 30 дней. СМИ сообщили, что президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель направили Владимиру Путину просьбу поддержать инициативу. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия готова проголосовать за резолюцию, но не гарантирует соблюдения перемирия боевиками.
Ранее в российском Центре по примирению враждующих сторон в Сирии заявили, что вооруженные формирования в Восточной Гуте срывают переговоры и провоцируют правительственные войска. В последние несколько дней ситуация обострилась. Боевики обстреливают жилые кварталы Дамаска. Под огнем оказался, в том числе, российский Центр по примирению враждующих сторон.
Кроме того, днем под огонь попал также хирургический госпиталь, расположенный в центре Дамаска. Серьезный ущерб был нанесен отделению интенсивной терапии. Информации о жертвах и пострадавших нет.
Напомним, в Совбезе ООН продолжается дискуссия о резолюции, которая предполагает объявление немедленной гуманитарной паузы в Сирии минимум на 30 дней. СМИ сообщили, что президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель направили Владимиру Путину просьбу поддержать инициативу. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия готова проголосовать за резолюцию, но не гарантирует соблюдения перемирия боевиками.
Ранее в российском Центре по примирению враждующих сторон в Сирии заявили, что вооруженные формирования в Восточной Гуте срывают переговоры и провоцируют правительственные войска. В последние несколько дней ситуация обострилась. Боевики обстреливают жилые кварталы Дамаска. Под огнем оказался, в том числе, российский Центр по примирению враждующих сторон.
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