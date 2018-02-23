Лавров заявил о готовности РФ поддержать резолюцию о гуманитарной паузе в Сирии

В Совете Безопасности ООН идет дискуссия о резолюции, которая предполагает объявление немедленной гуманитарной паузы в Сирии сроком минимум на 30 дней.
Источник Reuters в Елисейском дворце сообщил, что президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель направили Владимиру Путину просьбу поддержать резолюцию по Сирии, которая предусматривает гуманитарную паузу.
Между тем глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в Москве готовы проголосовать за резолюцию. Но при этом министр отметил, что она не гарантирует соблюдения перемирия боевиками, сообщает РИА Новости.
Сергей Лавров: «При этом ответов на вопрос, а где гарантии, что боевики будут соблюдать эту гуманитарную паузу, и где гарантии, что они не продолжат обстреливать жилые кварталы Дамаска, нам никто не дает».
Лавров подчеркнул, что для наступления реального перемирия необходимы гарантии всех игроков, в том числе тех, кто находится внутри Восточной Гуты и за ее пределами.
Сергей Лавров: «И гарантии, конечно, должны быть подкреплены гарантиями внешних игроков, теми, прежде всего, кто имеет воздействие на экстремистские группировки, засевшие в этом пригороде Дамаска».
Министр подчеркнул, что если американцами и их союзниками движет забота о гуманитарном положении в Восточной Гуте, а не желание создавать дополнительные предлоги для продвижения идеи о смене власти в Сирии, тогда есть все возможности договориться.
Сергей Лавров: «Но пока поправку, которая на них будет возлагать ответственность добиться от боевиков четких гарантий прекращения обстрелов, они пока брать отказываются».
Делегация Швеции и Кувейта распространили в Совбезе проект резолюции о введении 30-дневного режима прекращения огня в Сирии для доставки гумпомощи и медицинской эвакуации. Перемирие должно вступить в силу через 72 часа после принятия резолюции.
Между тем глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в Москве готовы проголосовать за резолюцию. Но при этом министр отметил, что она не гарантирует соблюдения перемирия боевиками, сообщает РИА Новости.
Сергей Лавров: «При этом ответов на вопрос, а где гарантии, что боевики будут соблюдать эту гуманитарную паузу, и где гарантии, что они не продолжат обстреливать жилые кварталы Дамаска, нам никто не дает».
Лавров подчеркнул, что для наступления реального перемирия необходимы гарантии всех игроков, в том числе тех, кто находится внутри Восточной Гуты и за ее пределами.
Сергей Лавров: «И гарантии, конечно, должны быть подкреплены гарантиями внешних игроков, теми, прежде всего, кто имеет воздействие на экстремистские группировки, засевшие в этом пригороде Дамаска».
Министр подчеркнул, что если американцами и их союзниками движет забота о гуманитарном положении в Восточной Гуте, а не желание создавать дополнительные предлоги для продвижения идеи о смене власти в Сирии, тогда есть все возможности договориться.
Сергей Лавров: «Но пока поправку, которая на них будет возлагать ответственность добиться от боевиков четких гарантий прекращения обстрелов, они пока брать отказываются».
Делегация Швеции и Кувейта распространили в Совбезе проект резолюции о введении 30-дневного режима прекращения огня в Сирии для доставки гумпомощи и медицинской эвакуации. Перемирие должно вступить в силу через 72 часа после принятия резолюции.
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