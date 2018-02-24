Постпред РФ при ООН призвал США прекратить «оккупационные замашки» в Сирии

После принятия Совбезом ООН резолюции по гуманитарному перемирию в Сирии, постпред США при ООН Никки Хейли заявила о необходимости оказывать давление на Дамаск для ее исполнения. В ответ на это постпред России при всемирной организации Василий Небензя призвал Соединенные Штаты прекратить «безответственную риторику» и «оккупационные замашки».
Небензя заявил, что Россия не допустит произвольной интерпретации принятой Совбезом ООН резолюции, передает РИА Новости.
Василий Небензя, постпред РФ при ООН: «Сразу предупреждаем: мы не допустим произвольной интерпретации только что принятой резолюции. Требуем прекратить раскручивание этой безответственной риторики и вместо этого включиться в общие усилия по урегулированию конфликта в Сирии на основе резолюции 2254 Совета Безопасности ООН. Мы настаиваем на скорейшем прекращении оккупационных замашек так называемой коалиции, что имело бы, среди прочего, и отчетливый гуманитарный эффект. Это позволило бы правительству Сирии заняться восстановлением нормальной жизни на всех освобожденных от террористов территориях».
Ранее сообщалось, что Совбез ООН единогласно принял резолюцию об установлении режима прекращения огня на территории Сирии минимум на 30 дней. Предполагается, что это позволит международным организациям оказать гуманитарную помощь населению и эвакуировать пострадавших.
Василий Небензя, постпред РФ при ООН: «Сразу предупреждаем: мы не допустим произвольной интерпретации только что принятой резолюции. Требуем прекратить раскручивание этой безответственной риторики и вместо этого включиться в общие усилия по урегулированию конфликта в Сирии на основе резолюции 2254 Совета Безопасности ООН. Мы настаиваем на скорейшем прекращении оккупационных замашек так называемой коалиции, что имело бы, среди прочего, и отчетливый гуманитарный эффект. Это позволило бы правительству Сирии заняться восстановлением нормальной жизни на всех освобожденных от террористов территориях».
Ранее сообщалось, что Совбез ООН единогласно принял резолюцию об установлении режима прекращения огня на территории Сирии минимум на 30 дней. Предполагается, что это позволит международным организациям оказать гуманитарную помощь населению и эвакуировать пострадавших.
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