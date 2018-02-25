Змеиное гнездо под Дамаском: боевики превратили Восточную Гуту в ад на земле

Войска Асада штурмуют пригород Дамаска, в Восточной Гуте сложно разобраться, где змеиное гнездо с остатками халифата, где — местные жители, а в Совбезе ООН не могут договориться, где грань между освобождением города от боевиков и угрозой мирному населению. Почему в Сирии уверяют, что халифат может возродиться?
Совбез ООН принял резолюцию о перемирии в Сирии на 30 дней. Но все прекрасно понимают: не только члены Совбеза это решают. И даже голосуя за, все прекрасно понимают, каковы аргументы против.
Никки Хейли, постоянный представитель США в ООН: «Сегодня Россия с запозданием решила присоединиться к международному консенсусу и признать необходимость прекращения огня, но только после того, как постаралась всячески его избежать. Эта резолюция знаменует собой момент единства Совета, которое мы должны использовать и поддерживать в течение 30 дней».
Василий Небензя, постоянный представитель РФ при ООН: «В таком виде невыполнимо. Директивой без конкретных договоренностей враждующих сирийских сторон прекращение огня не наступает».
Резолюция ООН не распространяется на операции против запрещенных в РФ «Джебхат ан-Нусры» и «Аль-Каиды». И та самая Восточная Гута, судьбой которой озабочены сейчас все, де-факто стала змеиным гнездом. Там все еще остаются мирные жители. Асад наносит мощные удары по Гуте. Но все прекрасно понимают: именно там, меньше чем в километре от Дамаска, — те самые остатки «ан-Нусры» и «Аль-Каиды».
Из Восточной Гуты до сих пор до старого Дамаска долетают снаряды. Здесь до сих пор стреляет некий фронт, раньше называвшийся «Джебхат ан-Нусра», до этого — еще несколько имен, которые меняются буквально каждый месяц. Этот район — до сих пор тот самый очаг напряженности, где до сих пор идет война рядом с Дамаском.
И если Восточная Гута — это уже синоним ада на земле, то происходящее в Идлибе может стать синонимом земли обетованной для отрядов экстремистов, которые пытаются договориться именно с Турцией о покровительстве.
Подробнее — в материале.
Никки Хейли, постоянный представитель США в ООН: «Сегодня Россия с запозданием решила присоединиться к международному консенсусу и признать необходимость прекращения огня, но только после того, как постаралась всячески его избежать. Эта резолюция знаменует собой момент единства Совета, которое мы должны использовать и поддерживать в течение 30 дней».
Василий Небензя, постоянный представитель РФ при ООН: «В таком виде невыполнимо. Директивой без конкретных договоренностей враждующих сирийских сторон прекращение огня не наступает».
Резолюция ООН не распространяется на операции против запрещенных в РФ «Джебхат ан-Нусры» и «Аль-Каиды». И та самая Восточная Гута, судьбой которой озабочены сейчас все, де-факто стала змеиным гнездом. Там все еще остаются мирные жители. Асад наносит мощные удары по Гуте. Но все прекрасно понимают: именно там, меньше чем в километре от Дамаска, — те самые остатки «ан-Нусры» и «Аль-Каиды».
Из Восточной Гуты до сих пор до старого Дамаска долетают снаряды. Здесь до сих пор стреляет некий фронт, раньше называвшийся «Джебхат ан-Нусра», до этого — еще несколько имен, которые меняются буквально каждый месяц. Этот район — до сих пор тот самый очаг напряженности, где до сих пор идет война рядом с Дамаском.
И если Восточная Гута — это уже синоним ада на земле, то происходящее в Идлибе может стать синонимом земли обетованной для отрядов экстремистов, которые пытаются договориться именно с Турцией о покровительстве.
Подробнее — в материале.
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