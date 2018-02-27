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    Гуманитарная пауза: в Восточной Гуте откроют коридор для женщин и детей. Сирия, армии мира, армия и флот РФ, войны и вооруженные конфликты, терроризм. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВГуманитарная пауза: в Восточной Гуте откроют коридор для женщин и детей

    Гуманитарная пауза: в Восточной Гуте откроют коридор для женщин и детей

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    Гуманитарная пауза: в Восточной Гуте откроют коридор для женщин и детей

    Гуманитарная пауза: в Восточной Гуте откроют коридор для женщин и детей

    Гуманитарная пауза: в Восточной Гуте откроют коридор для женщин и детей
    • Фото: Associated Press © 2018

      • Сегодня начнет действовать гуманитарная пауза в Восточной Гуте. Сейчас это одна из самых горячих точек на карте Сирии и ближайшая к Дамаску.

      Несмотря на резолюцию ООН о перемирии, в Восточной Гуте не прекращаются ожесточенные бои между войсками правительства и группировками так называемой оппозиции.

      Создать условия, чтобы сотни женщин и детей могли уйти из опасного района, поручил Владимир Путин. Ежедневно с 9:00 до 14:00 сирийские правительственные войска будут прекращать нанесение ударов по террористам, а российские военные уже подготовили коридор и призвали боевиков разминировать подступы к нему.

      смотретьВ Восточной Гуте вводится ежедневная гуманитарная пауза
      В Восточной Гуте вводится ежедневная гуманитарная пауза
      Накануне вечером ситуацию в регионе Сергей Лавров обсудил с немецким коллегой Зигмаром Габриэлем. Глава российского МИДа рассказал о гуманитарных шагах, предпринятых российскими военными, и призвал международную коалицию к аналогичным действиям.

      смотретьЗмеиное гнездо под Дамаском: боевики превратили Восточную Гуту в ад на земле
      Змеиное гнездо под Дамаском: боевики превратили Восточную Гуту в ад на земле
      Ранее в Минобороны РФ сообщили, что боевики готовят в Восточной Гуте атаки с использованием химоружия. Однако на Западе в применении отравляющих веществ винят правительство Сирии. Сегодня российского посла вызвали в британский МИД. Глава внешнеполитического ведомства Соединенного Королевства Борис Джонсон пригрозил начать «ограниченную воздушную операцию против режима Асада и его сторонников», если информация о химоружии подтвердится.

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