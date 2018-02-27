Гуманитарная пауза: в Восточной Гуте откроют коридор для женщин и детей

Сегодня начнет действовать гуманитарная пауза в Восточной Гуте. Сейчас это одна из самых горячих точек на карте Сирии и ближайшая к Дамаску.
Несмотря на резолюцию ООН о перемирии, в Восточной Гуте не прекращаются ожесточенные бои между войсками правительства и группировками так называемой оппозиции.
Создать условия, чтобы сотни женщин и детей могли уйти из опасного района, поручил Владимир Путин. Ежедневно с 9:00 до 14:00 сирийские правительственные войска будут прекращать нанесение ударов по террористам, а российские военные уже подготовили коридор и призвали боевиков разминировать подступы к нему.
Накануне вечером ситуацию в регионе Сергей Лавров обсудил с немецким коллегой Зигмаром Габриэлем. Глава российского МИДа рассказал о гуманитарных шагах, предпринятых российскими военными, и призвал международную коалицию к аналогичным действиям.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что боевики готовят в Восточной Гуте атаки с использованием химоружия. Однако на Западе в применении отравляющих веществ винят правительство Сирии. Сегодня российского посла вызвали в британский МИД. Глава внешнеполитического ведомства Соединенного Королевства Борис Джонсон пригрозил начать «ограниченную воздушную операцию против режима Асада и его сторонников», если информация о химоружии подтвердится.
Создать условия, чтобы сотни женщин и детей могли уйти из опасного района, поручил Владимир Путин. Ежедневно с 9:00 до 14:00 сирийские правительственные войска будут прекращать нанесение ударов по террористам, а российские военные уже подготовили коридор и призвали боевиков разминировать подступы к нему.
Накануне вечером ситуацию в регионе Сергей Лавров обсудил с немецким коллегой Зигмаром Габриэлем. Глава российского МИДа рассказал о гуманитарных шагах, предпринятых российскими военными, и призвал международную коалицию к аналогичным действиям.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что боевики готовят в Восточной Гуте атаки с использованием химоружия. Однако на Западе в применении отравляющих веществ винят правительство Сирии. Сегодня российского посла вызвали в британский МИД. Глава внешнеполитического ведомства Соединенного Королевства Борис Джонсон пригрозил начать «ограниченную воздушную операцию против режима Асада и его сторонников», если информация о химоружии подтвердится.
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