Разочарование людей и чудовищная коррупция: итоги работы новой киевской власти

Сало на Украине за год подорожало на рекордные 80%. Об этом на своей странице в Интернете написал глава Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко. Цены на колбасу выросли на 34%, на говядину — на 30%. Неутешительная статистика к
четвертой-то годовщине Майдана. Да, не за сало боролись, просто в эти дни уже стало традицией подводить итоги работы новой власти.
Через 4 года достижения Майдана — это выпрошенный у Брюсселя облегченный визовый режим, успешно культивируемый властями национализм и ненависть к России. Последний пример — нападение на здание Россотрудничества в Киеве.
У Украины не получилось стать Европой, а сама Европа устала от Украины. На конференции в Мюнхене украинский президент призывал запретить российский флаг во всем мире, а его никто не слушал. Зал, где выступал Порошенко, был полупустым. Западной аудитории надоела антироссийская риторика. Поляки приняли закон о запрете бандеровской идеологии, венгры обиделись за русинов, немцы говорят, что у них закончились деньги для Порошенко.
Александр Рар, политолог, (Германия):, 12:04:30:08: «Его (Порошенко — прим. НТВ.Ru) начинают уже сильно критиковать, потому что фактически Украина во многом сегодня не выглядит по-другому относительно того, как она выглядела при Януковиче или при прежних президентах. По-прежнему на Украине нет правовой системы, как это ожидалось на Западе, по-прежнему власть находится в руках олигархов. Там по-прежнему действуют монополии, очень сильная коррупция. Несмотря на то, что Украина подписала соглашение по ассоциации с Евросоюзом, она все эти постановления, все эти обещания оставила пока на бумаге».
Четыре года назад в центре столицы были расстреляны более 100 человек, но за это до сих пор никто не понес ответственность. Не прозвучало ни одного приговора. Суд еще не закончился, а власть давно нашла виновных — Януковича и «Беркут».
Пётр Порошенко, президент Украины «Трудно было представить себе, когда начинались эти акции, до чего дойдет власть, какие преступные приказы будут отданы для того, чтобы „Беркут“ открыл огонь по ребятам без оружия, которые хотели только одного — жить в нормальной стране, которая бы двигалась, а точнее, вернулась бы в семью европейских народов».
Пётр Порошенко заявил, что пошел на беспрецедентный шаг, согласившись выступить в суде в качестве свидетеля обвинения. Но поехать в суд не решился и выступал в режиме видеоконференции.
Как передает корреспондент НТВ Сергей Холошевский, сути это не меняет: киевские власти придерживаются выгодной им версии трагических событий. В то же время все больше говорят о «грузинском следе» в расстреле Майдана. Появились свидетели — двое грузин, Коба Нергадзе и Александр Ревазишвили, которые заявили «о заранее спланированной стрельбе по демонстрантам в 2014 году». В подготовке расстрела, по их словам, принимал участие некий американский военный и бывший депутат Рады Сергей Пашинский.
В 2014-м украинцы выходили на площадь бороться, как они сами думали, с коррумпированной властью. Те, кто сейчас в Киеве требуют отставки Порошенко, считают, что нынешняя власть не лучше.
Свободолюбивого Михаила Саакашвили выдворили из страны, суды принимают решения под давлением, уровень жизни снизился, а из-за разрыва всех связей с Россией практически уничтожено наукоемкое производство. Страна увязла в долгах.
Владимир Гройсман, председатель Правительства Украины: «Вы знаете, что сегодня мы тратим 130 миллиардов гривен на обслуживание внешних долгов. Мы пока не можем самостоятельно развивать экономику без внешней финансовой поддержки».
Николай Азаров, бывший премьер-министром Украины при Януковиче, говорит, что за последние 3 года Киев получил от Запада 30 миллиардов долларов различных кредитов, которые успешно разворовали.
Николай Азаров, председатель Правительства Украины 2010–2014 гг. : «Да если бы, когда я работал премьером, мне эти 30 миллиардов кто-то бы дал, Украину можно было бы перевернуть! Мы на развитие Евро-2012 построили 4 аэропорта, терминалы, стадионы, дороги, отели, громадное количество объектов! Мы истратили всего около 6 миллиардов долларов».
Самое обидное для Азарова, что он не может смотреть на то, как Украина теряет свое достоинство, как власти слепо следуют советам американцев, например, Джо Байдена.
Николай Азаров: «Когда он (Байден — прим. НТВ.Ru) рассказывал на Атлантическом совете про Украину и говорил там Петру так фамильярно, мол, у меня 6 часов. И если я уеду через 6 часов и не получу информации, что ты снял генерального прокурора, то у тебя не будет миллиарда долларов. Он посмеялся, и аудитория посмеялась. Вот над кем они смеялись? Вообще, они смеялись над Украиной и украинским народом по большому счету. Они не над Порошенко смеялись, и не над Байденом. Они смеялись над моей страной! Вот вам и цена независимости».
Цена, которую за эти четыре года заплатила Украина, действительно высока.
Родион Мирошник, эксперт, депутат Луганского областного совета: «Сегодня бюджет Украины в 3 раза меньше, чем долги кредитным организациям. И это долги лягут на плечи рядовых граждан».
«Никогда мы не будем братьями» — строки о разрушенной Майданом дружбе двух народов стали таким же символом, как и лозунг «Украина — це Европа». Переворот, вмешательство Запада, смерть молодых людей, разочарование в надеждах на лучшее и обида, разгромленные редакции и телеканалы, потасовки и сплошной цирк в Раде, а главное — коррупция-то никуда не делась. Майдан 2014 года — это история, точку в которой ставить пока рано.
У Украины не получилось стать Европой, а сама Европа устала от Украины. На конференции в Мюнхене украинский президент призывал запретить российский флаг во всем мире, а его никто не слушал. Зал, где выступал Порошенко, был полупустым. Западной аудитории надоела антироссийская риторика. Поляки приняли закон о запрете бандеровской идеологии, венгры обиделись за русинов, немцы говорят, что у них закончились деньги для Порошенко.
Александр Рар, политолог, (Германия):, 12:04:30:08: «Его (Порошенко — прим. НТВ.Ru) начинают уже сильно критиковать, потому что фактически Украина во многом сегодня не выглядит по-другому относительно того, как она выглядела при Януковиче или при прежних президентах. По-прежнему на Украине нет правовой системы, как это ожидалось на Западе, по-прежнему власть находится в руках олигархов. Там по-прежнему действуют монополии, очень сильная коррупция. Несмотря на то, что Украина подписала соглашение по ассоциации с Евросоюзом, она все эти постановления, все эти обещания оставила пока на бумаге».
Четыре года назад в центре столицы были расстреляны более 100 человек, но за это до сих пор никто не понес ответственность. Не прозвучало ни одного приговора. Суд еще не закончился, а власть давно нашла виновных — Януковича и «Беркут».
Пётр Порошенко, президент Украины «Трудно было представить себе, когда начинались эти акции, до чего дойдет власть, какие преступные приказы будут отданы для того, чтобы „Беркут“ открыл огонь по ребятам без оружия, которые хотели только одного — жить в нормальной стране, которая бы двигалась, а точнее, вернулась бы в семью европейских народов».
Пётр Порошенко заявил, что пошел на беспрецедентный шаг, согласившись выступить в суде в качестве свидетеля обвинения. Но поехать в суд не решился и выступал в режиме видеоконференции.
Как передает корреспондент НТВ Сергей Холошевский, сути это не меняет: киевские власти придерживаются выгодной им версии трагических событий. В то же время все больше говорят о «грузинском следе» в расстреле Майдана. Появились свидетели — двое грузин, Коба Нергадзе и Александр Ревазишвили, которые заявили «о заранее спланированной стрельбе по демонстрантам в 2014 году». В подготовке расстрела, по их словам, принимал участие некий американский военный и бывший депутат Рады Сергей Пашинский.
В 2014-м украинцы выходили на площадь бороться, как они сами думали, с коррумпированной властью. Те, кто сейчас в Киеве требуют отставки Порошенко, считают, что нынешняя власть не лучше.
Свободолюбивого Михаила Саакашвили выдворили из страны, суды принимают решения под давлением, уровень жизни снизился, а из-за разрыва всех связей с Россией практически уничтожено наукоемкое производство. Страна увязла в долгах.
Владимир Гройсман, председатель Правительства Украины: «Вы знаете, что сегодня мы тратим 130 миллиардов гривен на обслуживание внешних долгов. Мы пока не можем самостоятельно развивать экономику без внешней финансовой поддержки».
Николай Азаров, бывший премьер-министром Украины при Януковиче, говорит, что за последние 3 года Киев получил от Запада 30 миллиардов долларов различных кредитов, которые успешно разворовали.
Николай Азаров, председатель Правительства Украины 2010–2014 гг. : «Да если бы, когда я работал премьером, мне эти 30 миллиардов кто-то бы дал, Украину можно было бы перевернуть! Мы на развитие Евро-2012 построили 4 аэропорта, терминалы, стадионы, дороги, отели, громадное количество объектов! Мы истратили всего около 6 миллиардов долларов».
Самое обидное для Азарова, что он не может смотреть на то, как Украина теряет свое достоинство, как власти слепо следуют советам американцев, например, Джо Байдена.
Николай Азаров: «Когда он (Байден — прим. НТВ.Ru) рассказывал на Атлантическом совете про Украину и говорил там Петру так фамильярно, мол, у меня 6 часов. И если я уеду через 6 часов и не получу информации, что ты снял генерального прокурора, то у тебя не будет миллиарда долларов. Он посмеялся, и аудитория посмеялась. Вот над кем они смеялись? Вообще, они смеялись над Украиной и украинским народом по большому счету. Они не над Порошенко смеялись, и не над Байденом. Они смеялись над моей страной! Вот вам и цена независимости».
Цена, которую за эти четыре года заплатила Украина, действительно высока.
Родион Мирошник, эксперт, депутат Луганского областного совета: «Сегодня бюджет Украины в 3 раза меньше, чем долги кредитным организациям. И это долги лягут на плечи рядовых граждан».
«Никогда мы не будем братьями» — строки о разрушенной Майданом дружбе двух народов стали таким же символом, как и лозунг «Украина — це Европа». Переворот, вмешательство Запада, смерть молодых людей, разочарование в надеждах на лучшее и обида, разгромленные редакции и телеканалы, потасовки и сплошной цирк в Раде, а главное — коррупция-то никуда не делась. Майдан 2014 года — это история, точку в которой ставить пока рано.
Комментарии