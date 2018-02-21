Попытка удержать власть: на что надеется Порошенко за год до выборов

В четвертую годовщину событий на Майдане политологи и эксперты во всем мире задаются вопросами: как изменилась Украина за эти годы, оправдал ли Пётр Порошенко надежды, возложенные на него западными политиками?
Лучше всего о том, что произошло на Украине 4 года назад, рассказывает закон, принятый Верховной радой в числе первых, а именно вечером 21 февраля. Этот закон освобождал от уголовного преследования так называемых героев Майдана. Список статей, по которым все эти последователи Степана Бандеры были неподсудными, весьма любопытен.
Владимир Олейник, в 2006–2014 гг. — депутат Верховной рады Украины: «113-я — диверсия. А какие действия вы совершали, квалифицируя их как диверсию? 107-я, захват заложников. Кого вы захватывали? Работников милиции! Дальше — 185-я кража, 186-я — грабеж. 187-я — разбой, 189-я — вымогательство. И еще несколько, характеризующие, что это была за революция достоинства».
Там еще есть и организация госпереворота, терроризм, бандитизм. То есть, в стремлении оправдаться новые украинские власти практически признали: мы совершили путч и нам было можно грабить и убивать. Как передает корреспондент НТВ Роман Соболь, всего статей 80, но список ныне стоит расширить. Помимо чистой уголовщины, добавить в него еще и индульгенцию за экономические преступления, коих команда Петра Порошенко за 4 года сотворила великое множество.
Николай Азаров, в 2010 — 2014 гг. — премьер-министр Украины: «Что получилось реально. Страна вошла в топ-10 беднейших стран. Это надо умудриться. Средний уровень доходов упал в 2–3 раза».
У Порошенко через год выборы. Он абсолютно непроходной, но потеря власти для него смерти подобна. Пожалуй, самый очевидный для Порошенко и самый страшный для народа Украины вариант — это война, тогда можно будет и выборы перенести. Закон о реинтеграции Донбасса, подписанный Порошенко, — шаг именно в этом направлении. Россия объявлена агрессором, президент Украины вправе свернуть АТО и начать полномасштабное наступление. То есть, чтобы прикрыть свои былые преступления, киевские власти готовы пойти на преступления еще большие, погубить еще больше народа.
Денис Пушилин, председатель Народного совета Донецкой народной республики: «С уверенностью могу сказать, что подобные действия не спасут ни Порошенко, ни Турчинова от ответственности за геноцид народа Донбасса».
Возникает коллизия: как быть с минскими соглашениями, под которыми подписалась не только Украина, но и Франция, и Германия в качестве гарантов мира? Порошенко, кажется, готов предать своих европейских союзников.
Александр Рар, политолог, (Германия): «И вся надежда на Украине сейчас на то, что американцы, в отличие от европейцев, будут серьезнейшим образом помогать Украине вернуть себе не только восток страны, но и Крым. Через ужесточение санкций против России, через войну с российской экономикой, через ужесточение политики».
Поддерживают ли такой курс рядовые украинцы? Нельзя сказать однозначно. Пропаганда, конечно, работает, мозги промываются, украинцам ежеминутно напоминают: Россия — враг, все ваше сало съели москали. Но недавно один из украинских телеканалов провел опрос. Из 25 тысяч респондентов (91%) выступили за то, что надо снова мирится с Москвой, лишь 9% хотят войны.
Владимир Олейник, в 2006–2014 гг. — депутат Верховной рады Украины: «113-я — диверсия. А какие действия вы совершали, квалифицируя их как диверсию? 107-я, захват заложников. Кого вы захватывали? Работников милиции! Дальше — 185-я кража, 186-я — грабеж. 187-я — разбой, 189-я — вымогательство. И еще несколько, характеризующие, что это была за революция достоинства».
Там еще есть и организация госпереворота, терроризм, бандитизм. То есть, в стремлении оправдаться новые украинские власти практически признали: мы совершили путч и нам было можно грабить и убивать. Как передает корреспондент НТВ Роман Соболь, всего статей 80, но список ныне стоит расширить. Помимо чистой уголовщины, добавить в него еще и индульгенцию за экономические преступления, коих команда Петра Порошенко за 4 года сотворила великое множество.
Николай Азаров, в 2010 — 2014 гг. — премьер-министр Украины: «Что получилось реально. Страна вошла в топ-10 беднейших стран. Это надо умудриться. Средний уровень доходов упал в 2–3 раза».
У Порошенко через год выборы. Он абсолютно непроходной, но потеря власти для него смерти подобна. Пожалуй, самый очевидный для Порошенко и самый страшный для народа Украины вариант — это война, тогда можно будет и выборы перенести. Закон о реинтеграции Донбасса, подписанный Порошенко, — шаг именно в этом направлении. Россия объявлена агрессором, президент Украины вправе свернуть АТО и начать полномасштабное наступление. То есть, чтобы прикрыть свои былые преступления, киевские власти готовы пойти на преступления еще большие, погубить еще больше народа.
Денис Пушилин, председатель Народного совета Донецкой народной республики: «С уверенностью могу сказать, что подобные действия не спасут ни Порошенко, ни Турчинова от ответственности за геноцид народа Донбасса».
Возникает коллизия: как быть с минскими соглашениями, под которыми подписалась не только Украина, но и Франция, и Германия в качестве гарантов мира? Порошенко, кажется, готов предать своих европейских союзников.
Александр Рар, политолог, (Германия): «И вся надежда на Украине сейчас на то, что американцы, в отличие от европейцев, будут серьезнейшим образом помогать Украине вернуть себе не только восток страны, но и Крым. Через ужесточение санкций против России, через войну с российской экономикой, через ужесточение политики».
Поддерживают ли такой курс рядовые украинцы? Нельзя сказать однозначно. Пропаганда, конечно, работает, мозги промываются, украинцам ежеминутно напоминают: Россия — враг, все ваше сало съели москали. Но недавно один из украинских телеканалов провел опрос. Из 25 тысяч респондентов (91%) выступили за то, что надо снова мирится с Москвой, лишь 9% хотят войны.
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