Порошенко подписал закон, признающий Россию «страной-агрессором»

Президент Украины Пётр Порошенко подписал закон о реинтеграции Донбасса, принятый Верховной радой в январе.
Подписывая документ, Порошенко заявил, что этот закон «существенно усиливает правовую базу использования ВСУ и других силовых подразделений» для обороны Украины.
Таким образом, президент Порошенко абсолютно законно может использовать вооруженные силы без объявления войны — якобы в целях самообороны. Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов прямо заявил, что благодаря закону о реинтеграции Донбасса у Киева появилось больше возможностей для использования армии на востоке страны
Президентский законопроект «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях» (о реинтеграции Донбасса), в котором Россия названа «страной-агрессором», а неподконтрольные Киеву территории Донбасса признаются «оккупированными», был принят украинским парламентом 18 января.
Таким образом, президент Порошенко абсолютно законно может использовать вооруженные силы без объявления войны — якобы в целях самообороны. Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов прямо заявил, что благодаря закону о реинтеграции Донбасса у Киева появилось больше возможностей для использования армии на востоке страны
Президентский законопроект «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях» (о реинтеграции Донбасса), в котором Россия названа «страной-агрессором», а неподконтрольные Киеву территории Донбасса признаются «оккупированными», был принят украинским парламентом 18 января.
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