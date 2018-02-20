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    Порошенко подписал закон, признающий Россию «страной-агрессором». войны и вооруженные конфликты, Порошенко, Украина. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПорошенко подписал закон, признающий Россию «страной-агрессором»

    Порошенко подписал закон, признающий Россию «страной-агрессором»

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    Порошенко подписал закон, признающий Россию «страной-агрессором»

    Порошенко подписал закон, признающий Россию <nobr>«страной-агрессором»</nobr>

      Президент Украины Пётр Порошенко подписал закон о реинтеграции Донбасса, принятый Верховной радой в январе.

      Подписывая документ, Порошенко заявил, что этот закон «существенно усиливает правовую базу использования ВСУ и других силовых подразделений» для обороны Украины.

      Таким образом, президент Порошенко абсолютно законно может использовать вооруженные силы без объявления войны — якобы в целях самообороны. Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов прямо заявил, что благодаря закону о реинтеграции Донбасса у Киева появилось больше возможностей для использования армии на востоке страны

      смотретьПлевок в европейских партнеров: зачем Киеву закон о реинтеграции Донбасса
      Плевок в европейских партнеров: зачем Киеву закон о реинтеграции Донбасса
      Президентский законопроект «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях» (о реинтеграции Донбасса), в котором Россия названа «страной-агрессором», а неподконтрольные Киеву территории Донбасса признаются «оккупированными», был принят украинским парламентом 18 января.

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