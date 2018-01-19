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    Похороны минских соглашений: какие последствия может иметь закон о реинтеграции Донбасса. ДНР, Киев, ЛНР, Украина, законодательство. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПохороны минских соглашений: какие последствия может иметь закон о реинтеграции Донбасса

    Похороны минских соглашений: какие последствия может иметь закон о реинтеграции Донбасса

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    Похороны минских соглашений: какие последствия может иметь закон о реинтеграции Донбасса

    Похороны минских соглашений: какие последствия может иметь закон о реинтеграции Донбасса

    Похороны минских соглашений: какие последствия может иметь закон о реинтеграции Донбасса

      Киев сегодня фактически объявил о начале подготовки силовой операции на юго-востоке страны. Именно так политологи оценивают решение Верховной Рады принять скандальный закон о реинтеграции Донбасса. Документ поддержали 280 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов. Против выступили лишь представители «Оппозиционного блока». Коллеги уже обвинили их в отсутствии патриотизма.

      Киевские «патриоты» признали Донбасс оккупированной территорией, а Россию — страной агрессором. Причем возложили на Москву ответственность за моральный и материальный ущерб в связи с происходящим на юго-востоке Украины. При том, что именно Россия все время оказывает помощь жителям самопровозглашенных республик в условиях блокады со стороны Украины.

      Теперь Пётр Порошенко получил право без разрешения парламента в любой момент вводить на территорию ДНР и ЛНР войска. Важная деталь: из текста закона депутаты полностью исключили понятие минских соглашений, которые были нацелены на политическое урегулирование конфликта. В своем Twitter Порошенко написал, что это сигнал для Донбасса и Крыма, что они — неотъемлемая часть Украины.

      Спикер Рады Андрей Парубий заявил, что в Евросоюзе и США законопроект приняли с пониманием. Но стоит напомнить, что Меркель и Макрон еще в октябре, когда закон о только вносили на рассмотрение, уговаривали Порошенко этого не делать. Потом нормандские лидеры еще несколько раз вызывали его на ковер по телефону. А недавно «с лекцией» на Украину приезжал глава немецкого МИД Габриэль. Он еще раз напомнил, что альтернативы Минску нет. Но в Киеве ее нашли.

      Юрий Кот      , политолог: «Этот закон отменяет существование как таковой стороны переговоров. Ведь в минских соглашениях четко прописано, что необходимо вести переговоры с администрациями народных республик. В данном случае, если они говорят, что этот край оккупирован, то, соответственно, вести переговоры не с кем. Это объявление войны с Россией».

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      Депутат Надежда Савченко назвала законопроект безграмотным с юридической точки зрения. По ее словам, депутату проголосовали за него просто потому, что был «политический момент».

      В МИД РФ заявили, что «иначе как подготовкой к новой войне это назвать нельзя». А в Госдуме призвали дать оценку закона в ООН и ОБСЕ.

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