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    Верховная рада приняла закон о реинтеграции Донбасса. Порошенко, Украина, войны и вооруженные конфликты, депутаты, законодательство. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВерховная рада приняла закон о реинтеграции Донбасса

    Верховная рада приняла закон о реинтеграции Донбасса

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    Верховная рада приняла закон о реинтеграции Донбасса

    Верховная рада приняла закон о реинтеграции Донбасса

      Депутаты Рады приняли президентский законопроект о реинтеграции Донбасса, в котором Россия названа «агрессором».

      Документ о реинтеграции Донбасса поддержали 280 парламентариев при необходимых 226 голосах. Законопроект должен подписать президент Пётр Порошенко. Он вступит в силу на следующий день после официального опубликования, передает РИА Новости.

      В законе о реинтеграции Донбасса Россия названа «страной-агрессором», а неподконтрольные Киеву территории Донбасса «оккупированными». При этом в ходе рассмотрения законопроекта депутаты Рады отказались принимать поправку о денонсации договора о дружбе с Россией. Между тем в Москве не раз заявляли, что Россия не является стороной внутриукраинского конфликта, и высказывали надежду на преодоление кризиса на Украине.

      По итогам рассмотрения данного документа в первом чтении был исключен пункт о приоритетном значении реализации минских соглашений. Вместо них предлагается опираться на резолюцию Совбеза ООН по Донбассу.

      Кроме того, этот документ дает право президенту использовать армию в Донбассе в мирное время для обеспечения суверенитета страны. Это позволит узаконить участие вооруженных сил на востоке Украины без объявления войны.

      Стоит отметить, что украинская армия сейчас участвует в военной операции в Донбассе, которая называется «антитеррористической». Но депутаты сочли необходимым урегулировать это законодательно.

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