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    Депутат объяснил, почему Рада не признала ДНР и ЛНР «террористическими организациями». ДНР, ЛНР, Украина, законодательство, парламенты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВДепутат объяснил, почему Рада не признала ДНР и ЛНР «террористическими организациями»

    Депутат объяснил, почему Рада не признала ДНР и ЛНР «террористическими организациями»

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    Депутат объяснил, почему Рада не признала ДНР и ЛНР «террористическими организациями»

    Депутат объяснил, почему Рада не признала ДНР и ЛНР «террористическими организациями»

      Рада снова перенесла голосование по законопроекту о реинтеграции Донбасса. Радикалы по-прежнему настаивают на признании Донбасса оккупированной территорией, а России — страной агрессором. Но надежда на то, что закон все же будет серьезно смягчен, есть.

      Сегодня парламентарии отклонили поправку о разрыве дипломатических отношений с Россией, а накануне отказались признать ДНР и ЛНР «террористическими организациями», что многие назвали победой здравого смысла.

      Нестор Шуфрич, депутат Верховной рады: «Здравый смысл и, я думаю, ответственность если и не перед Украиной, то перед западными партнерами заставила представителей власти отказаться от намерения, которое они не единожды декларировали — признать украинцев, которые находятся по другую линию разграничения террористами».

      Также депутат ответил на вопрос о том, влияют на принятие решений по Донбассу и закон протесты националистов и сторонников Саакашвили.

      Нестор Шуфрич, депутат Верховной рады: «Реинтеграция Донбасса, безусловно, состоится. Не благодаря, а вопреки. Эта власть никогда не будет стимулировать процесс возвращения этих территорий в нормальную жизнь. Большая угроза — это конкуренция внутри правящей коалиции и между фракциями правого толка, для которых окончательная редакция этого закона станет предметом пиара, взаимной критики и обвинений. А уличные акции, еще раз подчеркну, сегодня ничего серьезного собой не представляют».

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