Депутат объяснил, почему Рада не признала ДНР и ЛНР «террористическими организациями»

Рада снова перенесла голосование по законопроекту о реинтеграции Донбасса. Радикалы
по-прежнему настаивают на признании Донбасса оккупированной территорией, а России — страной агрессором. Но надежда на то, что закон все же будет серьезно смягчен, есть.
Сегодня парламентарии отклонили поправку о разрыве дипломатических отношений с Россией, а накануне отказались признать ДНР и ЛНР «террористическими организациями», что многие назвали победой здравого смысла.
Нестор Шуфрич, депутат Верховной рады: «Здравый смысл и, я думаю, ответственность если и не перед Украиной, то перед западными партнерами заставила представителей власти отказаться от намерения, которое они не единожды декларировали — признать украинцев, которые находятся по другую линию разграничения террористами».
Также депутат ответил на вопрос о том, влияют на принятие решений по Донбассу и закон протесты националистов и сторонников Саакашвили.
Нестор Шуфрич, депутат Верховной рады: «Реинтеграция Донбасса, безусловно, состоится. Не благодаря, а вопреки. Эта власть никогда не будет стимулировать процесс возвращения этих территорий в нормальную жизнь. Большая угроза — это конкуренция внутри правящей коалиции и между фракциями правого толка, для которых окончательная редакция этого закона станет предметом пиара, взаимной критики и обвинений. А уличные акции, еще раз подчеркну, сегодня ничего серьезного собой не представляют».
Нестор Шуфрич, депутат Верховной рады: «Здравый смысл и, я думаю, ответственность если и не перед Украиной, то перед западными партнерами заставила представителей власти отказаться от намерения, которое они не единожды декларировали — признать украинцев, которые находятся по другую линию разграничения террористами».
Также депутат ответил на вопрос о том, влияют на принятие решений по Донбассу и закон протесты националистов и сторонников Саакашвили.
Нестор Шуфрич, депутат Верховной рады: «Реинтеграция Донбасса, безусловно, состоится. Не благодаря, а вопреки. Эта власть никогда не будет стимулировать процесс возвращения этих территорий в нормальную жизнь. Большая угроза — это конкуренция внутри правящей коалиции и между фракциями правого толка, для которых окончательная редакция этого закона станет предметом пиара, взаимной критики и обвинений. А уличные акции, еще раз подчеркну, сегодня ничего серьезного собой не представляют».
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