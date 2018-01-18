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    Верховная рада отказалась денонсировать договор о дружбе с Россией

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    Верховная рада отказалась денонсировать договор о дружбе с Россией

    Верховная рада отказалась денонсировать договор о дружбе с Россией

    Депутаты Рады отказались внести в закон о реинтеграции Донбасса поправку о денонсации договора о дружбе и сотрудничестве с Россией. Решение денонсировать договор о дружбе и сотрудничестве с РФ поддержали всего 104 парламентария при необходимых 226 голосах.

    Верховная рада третий день подряд рассматривает во втором чтении законопроект о реинтерграции Донбасса. В документе Россия названа «агрессором», а неподконтрольные Киеву территории Донбасса — «оккупированными». Отметим, Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и надеется на разрешение кризиса в стране.

    Поправка в законопроект о денонсации договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией была отклонена профильным комитетом. Но ее авторы потребовали внести ее на голосование в зал. В итоге поправка не получила неоходимых 226 голосов и была окончательно изъята из текста, отмечает РИА Новости.

    Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между РФ и Украиной — основополагающий документ российско-украинских отношений, который предполагает стратегическое партнерство двух стран.

    Примечательно, что недавно в Госдуме РФ звучало предложение частично денонсировать договор о дружбе с Украиной.

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