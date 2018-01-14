В Госдуме предложили частично денонсировать Договор о дружбе с Украиной

В Госдуме высказали предложение отменить действие части Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной. Речь идет о том положении документа, где страны признают территориальные границы друг друга.
Такую инициативу выдвинул первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин. По его мнению, в нынешнем виде договор «односторонне выгоден» Украине.
Константин Затулин: «Не оговаривая механизмов партнерства, сотрудничества и дружбы, во второй статье договора мы признаем территориальные границы Украины, а они, соответственно, наши — на момент подписания и ратификации этого документа. То есть речь идет о том, что, подписав этот договор, Россия в 1997-м, а затем при ратификации в 1999 году подтвердила, что она считает, скажем, Крым и Севастополь частью территории Украины».
Затулин отметил, что российская сторона еще в 90-е выступала против этого положения в документе. Между тем он подчеркнул, что признание Россией границ, утвержденное в договоре, связано с основными темами этого документа — дружбой, сотрудничеством и партнерством.
Константин Затулин: «То есть — нет дружбы, сотрудничества и партнерства, по идее, возникает повод к тому, чтобы сказать: „Значит, надо все вопросы решать заново, в том числе и вопросы по границам“».
По этой причине он предлагает денонсировать часть договора о границах, передает РИА Новости.
Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной предполагает стратегическое партнерство двух стран и является основополагающим документом российско-украинских отношений.
Константин Затулин: «Не оговаривая механизмов партнерства, сотрудничества и дружбы, во второй статье договора мы признаем территориальные границы Украины, а они, соответственно, наши — на момент подписания и ратификации этого документа. То есть речь идет о том, что, подписав этот договор, Россия в 1997-м, а затем при ратификации в 1999 году подтвердила, что она считает, скажем, Крым и Севастополь частью территории Украины».
Затулин отметил, что российская сторона еще в 90-е выступала против этого положения в документе. Между тем он подчеркнул, что признание Россией границ, утвержденное в договоре, связано с основными темами этого документа — дружбой, сотрудничеством и партнерством.
Константин Затулин: «То есть — нет дружбы, сотрудничества и партнерства, по идее, возникает повод к тому, чтобы сказать: „Значит, надо все вопросы решать заново, в том числе и вопросы по границам“».
По этой причине он предлагает денонсировать часть договора о границах, передает РИА Новости.
Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной предполагает стратегическое партнерство двух стран и является основополагающим документом российско-украинских отношений.
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