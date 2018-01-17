Верховная рада отклонила поправку о разрыве дипотношений с Россией

Верховная Рада не поддержала пункт в законопроекте о реинтеграции Донбасса, который предполагает разорвать дипломатические отношения с Россией.
Депутаты Верховной рады отклонили пункт в законопроекте о реинтеграции Донбасса, согласно которому Украина прекращает дипломатические отношения с Россией и отзывает дипмиссии.
Поправку сегодня поставил на голосование депутат Тарас Батенко, однако ее поддержали всего 72 депутат из необходимых 226. Профильный комитет также отклонил поправку, передает «Интерфакс».
Иван Винник, секретарь комитета Рады по вопросам национальной безопасности и обороны: «Мы приняли решение не включать в текст законы, которые имеют долгосрочное действие, поэтому эта правка, касающаяся дипломатических отношений, была отклонена. Пускай определяется Министерство иностранных дел, учитывая, прежде всего, наш национальный интерес».
Напомним, рассмотрение законопроекта о реинтеграции Донбасса во втором чтении назначено на четверг. Накануне депутаты приняли решение отложить обсуждение, не приняв ни одной поправки. В первом чтении документ приняли в октябре прошлого года. В случае принятия закон даст украинскому президенту право использовать вооруженные силы в Донбассе в мирное время ради защиты суверенитета страны — фактически применить армию без объявления войны. При этом ДНР и ЛНР признаются «оккупированными» территориями, а Россия — «страной-агрессором».
Вчерашнее заседание Рады сопровождалось митингами и протестами в центре Киева. У здания парламента собрались националисты, которые сожгли российский флаг и устроили беспорядки.
Поправку сегодня поставил на голосование депутат Тарас Батенко, однако ее поддержали всего 72 депутат из необходимых 226. Профильный комитет также отклонил поправку, передает «Интерфакс».
Иван Винник, секретарь комитета Рады по вопросам национальной безопасности и обороны: «Мы приняли решение не включать в текст законы, которые имеют долгосрочное действие, поэтому эта правка, касающаяся дипломатических отношений, была отклонена. Пускай определяется Министерство иностранных дел, учитывая, прежде всего, наш национальный интерес».
Напомним, рассмотрение законопроекта о реинтеграции Донбасса во втором чтении назначено на четверг. Накануне депутаты приняли решение отложить обсуждение, не приняв ни одной поправки. В первом чтении документ приняли в октябре прошлого года. В случае принятия закон даст украинскому президенту право использовать вооруженные силы в Донбассе в мирное время ради защиты суверенитета страны — фактически применить армию без объявления войны. При этом ДНР и ЛНР признаются «оккупированными» территориями, а Россия — «страной-агрессором».
Вчерашнее заседание Рады сопровождалось митингами и протестами в центре Киева. У здания парламента собрались националисты, которые сожгли российский флаг и устроили беспорядки.
Комментарии