«Потерянный день»: Рада не смогла принять законопроект о реинтеграции Донбасса

Рассмотрение законопроекта о реинтеграции Донбасса в украинском парламенте перенесено.
Как сообщил представитель фракции «Блок Петра Порошенко» Владимир Арьев, «признание России агрессором переносится на четверг». При этом сегодняшний день депутат в своем Facebook назвал «потерянным» для Рады.
В свою очередь спикер Рады Андрей Парубий заявили, что парламентарии сегодня «провели плодотворную дискуссию». Тем не менее, в ходе заседания ни одна поправка, в том числе о признании ДНР и ЛНР «террористическими организациями», так и не была принята, передает ТАСС. Завтра украинским депутатам предстоит рассмотреть еще около 200 поправок.
Напомним, сегодня законопроект о реинтеграции Донбасса рассматривался во втором чтении. В первом чтении документ приняли в октябре прошлого года. Законопроект дает украинскому президенту право использовать вооруженные силы в Донбассе в мирное время ради защиты суверенитета страны. То есть речь идет о применении армии без объявления войны. При этом ДНР и ЛНР признаются «оккупированными» территориями, а Россия — «страной-агрессором».
Надо сказать, что сегодняшнее заседание Рады сопровождалось митингами и протестами в центре Киева. У здания парламента собрались националисты, которые сожгли российский флаг и устроили беспорядки.
В свою очередь спикер Рады Андрей Парубий заявили, что парламентарии сегодня «провели плодотворную дискуссию». Тем не менее, в ходе заседания ни одна поправка, в том числе о признании ДНР и ЛНР «террористическими организациями», так и не была принята, передает ТАСС. Завтра украинским депутатам предстоит рассмотреть еще около 200 поправок.
Напомним, сегодня законопроект о реинтеграции Донбасса рассматривался во втором чтении. В первом чтении документ приняли в октябре прошлого года. Законопроект дает украинскому президенту право использовать вооруженные силы в Донбассе в мирное время ради защиты суверенитета страны. То есть речь идет о применении армии без объявления войны. При этом ДНР и ЛНР признаются «оккупированными» территориями, а Россия — «страной-агрессором».
Надо сказать, что сегодняшнее заседание Рады сопровождалось митингами и протестами в центре Киева. У здания парламента собрались националисты, которые сожгли российский флаг и устроили беспорядки.
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