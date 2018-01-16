Украинские националисты сожгли российский флаг у стен Верховной рады

Украинские националисты собрались на митинг у здания Верховной рады с требованием принять закон о реинтеграции Донбасса. Между участниками акции и правоохранителями произошла массовая потасовка.
Митингующие подожгли покрышки у одного из входов в Раду со стороны площади Конституции и сожгли российский флаг. Им попытались помешать правоохранители, которые применили слезоточивый газ. Из-за этого начались столкновения между силовиками и протестантами. Огонь потушили прибышие на место пожарные, передает ТАСС.
Участники митинга — представители движения «Освобождение» во главе с депутатами рады Семеном Семенченко и Егором Соболевым. Помимо принятия закона о реинтеграции Донбасса, они требуют объявить импичмент президенту Петру Порошенко, а также принять антикоррупционные законы.
Сам митинг связан с первым днем работы Рады после зимних каникул и акций протеста. В связи с началом работы парламента в Киеве усилены наряды полицейских и военнослужащих Национальной гвардии.
Участники митинга — представители движения «Освобождение» во главе с депутатами рады Семеном Семенченко и Егором Соболевым. Помимо принятия закона о реинтеграции Донбасса, они требуют объявить импичмент президенту Петру Порошенко, а также принять антикоррупционные законы.
Сам митинг связан с первым днем работы Рады после зимних каникул и акций протеста. В связи с началом работы парламента в Киеве усилены наряды полицейских и военнослужащих Национальной гвардии.
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