Комитет Рады внес в закон о реинтеграции Донбасса пункт о «возвращении» Крыма

Профильный комитет Верховной рады Украины включил в текст законопроекта о реинтеграции Донбасса вопрос «возвращения» Крыма. Об этом заявил председатель комитета Сергей Пашинский.
Сергей Пашинский, председатель комитета Рады по вопросам нацбезопасности и обороны: «Закон президентом подан с конкретной целью — освободить временно оккупированные территории Донбасса с использованием ВСУ, создать оперативный штаб и т.д. Но политически мы не можем забыть о Крыме и Севастополе, поэтому они добавлены в каждый абзац».
Как сообщает «Интерфакс», принятый в первом чтении документ позволяет президенту использовать вооруженные силы в регионе в мирное время для реализации мер, как утверждается, по обеспечению суверенитета страны. В настоящее время Киев и без того использует военную силу в Донбассе, однако теперь этот вопрос будет урегулирован на законодательном уровне. Сейчас украинские власти официально называют операцию на востоке «антитеррористической».
Ранее в документ хотели включить пункт о разрыве дипломатических отношений с Россией. Но вскоре от этой идеи отказались, поскольку данным вопросом должна заниматься исполнительная власть.
Как сообщает «Интерфакс», принятый в первом чтении документ позволяет президенту использовать вооруженные силы в регионе в мирное время для реализации мер, как утверждается, по обеспечению суверенитета страны. В настоящее время Киев и без того использует военную силу в Донбассе, однако теперь этот вопрос будет урегулирован на законодательном уровне. Сейчас украинские власти официально называют операцию на востоке «антитеррористической».
Ранее в документ хотели включить пункт о разрыве дипломатических отношений с Россией. Но вскоре от этой идеи отказались, поскольку данным вопросом должна заниматься исполнительная власть.
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