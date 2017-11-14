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    В Раде решили изъять из законопроекта о Донбассе пункт о разрыве дипотношений с РФ

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    В Раде решили изъять из законопроекта о Донбассе пункт о разрыве дипотношений с РФ

    В Раде решили изъять из законопроекта о Донбассе пункт о разрыве дипотношений с РФ

    В профильном комитете Верховной рады договорились отказаться от упоминания о разрыве дипломатических отношений с РФ в законопроекте о реинтеграции Донбасса. Об этом заявил секретарь комитета Иван Винник.

    Иван Винник: «Мы консенсусно согласовали, что это (вопрос разрыва дипотношений) — полномочия исключительно исполнительной ветви власти. Чтобы сохранить четкое распределение и независимость ветвей власти … мы не будем говорить исполнительной власти, как им выполнять закон».

    При этом, по словам Винника, закон предоставит России «статус агрессора». Он считает, что при таком раскладе исполнительная власть сама разорвет дипотношения.

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    Ранее в СМИ появились сообщения, что в законопроект о реинтеграции Донбасса была внесена поправка, которая предусматривает разрыв дипотношений с Москвой. Однако эту идею не поддержал украинский президент Порошенко.

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