Депутаты от «Укропа» внесли поправку о разрыве дипотношений с РФ ко второму чтению

Поправка о поручении правительству Украины разорвать дипломатические отношения с Россией внесена ко второму чтению законопроекта о реинтеграции Донбасса.
Андрей Тетерук, член комитета Рады по вопросам национальной безопасности и обороны: «Эта поправка существует. Она с номером 595. Внесена группой народных депутатов (внефракционных) от политической силы „Укроп“».
По его словам, парламентарии предлагают кабмину в трехмесячный срок разорвать дипломатические отношения с Российской Федерацией, сообщает «Интерфакс».
Ранее в СМИ появились сообщения, что в законопроект о реинтеграции Донбасса якобы была внесена поправка, которая предусматривает разрыв дипотношений с Москвой. Однако позже в Раде эту информацию опровергли. Так, депутат Иван Винник, которому СМИ приписывали внесение инициативы о разрыве дипотношений, подчеркнул, что не мог этого сделать, так как срок подачи поправок к закону о реинтеграции Донбасса уже истек.
Возможное принятие Украиной закона о разрыве дипотношений с РФ ранее прокомментировали в Кремле. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, подобный закон негативно скажется на урегулировании ситуации в Донбассе.
Дмитрий Песков: «Безусловно, это суверенное дело Украины и на Украине в последние годы принималось немало решений, которые имели самые негативные последствия для урегулирования конфликта на юго-востоке страны».
Песков отметил, в случае принятия документ нанесет урон интересам людей как на Украине, так и в России.
По его словам, парламентарии предлагают кабмину в трехмесячный срок разорвать дипломатические отношения с Российской Федерацией, сообщает «Интерфакс».
Ранее в СМИ появились сообщения, что в законопроект о реинтеграции Донбасса якобы была внесена поправка, которая предусматривает разрыв дипотношений с Москвой. Однако позже в Раде эту информацию опровергли. Так, депутат Иван Винник, которому СМИ приписывали внесение инициативы о разрыве дипотношений, подчеркнул, что не мог этого сделать, так как срок подачи поправок к закону о реинтеграции Донбасса уже истек.
Возможное принятие Украиной закона о разрыве дипотношений с РФ ранее прокомментировали в Кремле. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, подобный закон негативно скажется на урегулировании ситуации в Донбассе.
Дмитрий Песков: «Безусловно, это суверенное дело Украины и на Украине в последние годы принималось немало решений, которые имели самые негативные последствия для урегулирования конфликта на юго-востоке страны».
Песков отметил, в случае принятия документ нанесет урон интересам людей как на Украине, так и в России.
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