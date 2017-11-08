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    Пушков заявил о способности Киева разорвать дипотношения с Москвой

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    Пушков заявил о способности Киева разорвать дипотношения с Москвой

    Пушков заявил о способности Киева разорвать дипотношения с Москвой

    Киев действительно может пойти на глупейший для него шаг и разорвать дипломатические отношения с Россией, заявил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

    Комментируя публикации СМИ о том, что Верховная рада Украины уже на следующей неделе может принять решение о разрыве дипотношений с РФ, Пушков написал в своем Twitter, что большую глупость для Киева придумать сложно.



    Парламент Украины 16 ноября во втором чтении рассмотрит поправки в закон «о реинтеграции Донбасса». По информации газеты «Коммерсант», в закон может быть внесен пункт о разрыве дипотношений с Москвой. По данным издания, за это готовы проголосовать представители большинства фракций.

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