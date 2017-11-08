В Раде опровергли сообщения о готовящемся разрыве дипотношений с РФ

В Верховной раде прокомментировали информацию о том, что Украина якобы намерена разорвать дипломатические отношения с Россией.
Ранее в СМИ появились сообщения, что в законопроект о реинтеграции Донбасса якобы была внесена поправка, которая предусматривает разрыв дипотношений с Москвой. В Раде опровергли эту информацию, пишет сайт «Комсомольской правды».
По словам главы комитета украинского парламента по вопросам безопасности Сергея Пашинского, у Верховной рады нет полномочий устанавливать или разрывать дипломатические отношения с другими странами. Он добавил, что в документе о реинтеграции Донбасса нет поправки о прекращении официальных дипотношений с Москвой.
Сергей Пашинский: «Той поправки, о которой вы говорите, там нет, так как это не компетенция закона о реинтеграции Донбасса».
В свою очередь депутат Иван Винник, который, по данным СМИ, якобы внес инициативу о разрыве дипотношений, опроверг эту информацию. Он подчеркнул, что не мог этого сделать, так как срок подачи поправок к закону реинтеграции Донбасса уже истек.
Между тем слухи о готовящемся разрыве дипломатических отношений с Киевом прокомментировали в российском МИД, передает ТАСС. Заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин отметил, что это был бы удар в первую очередь по миллионам граждан Украины. По его словам, если Киев решится на такой шаг, то это станет «очередным упражнением в политическом безумии и безответственности».
Информацию о возможном разрыве дипотношений с Украиной прокомментировали и в Кремле.
По словам главы комитета украинского парламента по вопросам безопасности Сергея Пашинского, у Верховной рады нет полномочий устанавливать или разрывать дипломатические отношения с другими странами. Он добавил, что в документе о реинтеграции Донбасса нет поправки о прекращении официальных дипотношений с Москвой.
Сергей Пашинский: «Той поправки, о которой вы говорите, там нет, так как это не компетенция закона о реинтеграции Донбасса».
В свою очередь депутат Иван Винник, который, по данным СМИ, якобы внес инициативу о разрыве дипотношений, опроверг эту информацию. Он подчеркнул, что не мог этого сделать, так как срок подачи поправок к закону реинтеграции Донбасса уже истек.
Между тем слухи о готовящемся разрыве дипломатических отношений с Киевом прокомментировали в российском МИД, передает ТАСС. Заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин отметил, что это был бы удар в первую очередь по миллионам граждан Украины. По его словам, если Киев решится на такой шаг, то это станет «очередным упражнением в политическом безумии и безответственности».
Информацию о возможном разрыве дипотношений с Украиной прокомментировали и в Кремле.
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