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9 ноября, 12:00
Брифинг Марии Захаровой

    Порошенко не оценил идею разрыва дипотношений с Россией

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    • Фото: РИА Новости, Михаил Палинчак
    Порошенко не оценил идею разрыва дипотношений с Россией

    Порошенко не оценил идею разрыва дипотношений с Россией

    Порошенко не оценил идею разрыва дипотношений с Россией
  • Фото: РИА Новости, Михаил Палинчак

    • Президент Украины не поддержал предложение по разрыву дипломатических отношений с Москвой. Об этом сообщил депутат Рады от партии «Блок Петра Порошенко» Иван Винник.

    Иван Винник, депутат Рады: «Президент не поддерживает идею разрыва дипломатических отношений с Российской Федерацией. Она остается на рассмотрении комитета, будем определяться в дальнейшем с модальностью».

    Ранее сообщалось, что депутаты от политической силы «Укроп» внесли поправку о разрыве дипотношений с РФ сегодня ко второму чтению законопроекта о реинтеграции Донбасса. По данным «Интерфакса», парламентарии предложили кабмину в трехмесячный срок разорвать дипломатические отношения с Российской Федерацией.

    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что подобный закон негативно скажется на урегулировании ситуации в Донбассе.

    Дмитрий Песков    : «Безусловно, это суверенное дело Украины и на Украине в последние годы принималось немало решений, которые имели самые негативные последствия для урегулирования конфликта на юго-востоке страны».

    Он также отметил, что в случае принятия документ нанесет урон интересам людей как на Украине, так и в России.

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