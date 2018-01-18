МИД РФ: закон о реинтеграции Донбасса свидетельствует о подготовке Киева к новой войне

В Москве раскритиковали принятый Радой закон по реинтеграции Донбасса, в котором Россия названа «агрессором». В нем, в частности, исключается пункт о приоритетном значении минских соглашений.
В МИД России подчеркнули, что с первого чтения закон сохранил нацеленность на решение конфликта силовым путем, передает РИА Новости. В частности, так называемая антитеррористическая операция в Донбассе переформатируется в «войсковую». Управление будет передано военным, а им подчинены все остальные силовики.
МИД РФ: «В этих целях будет создан утверждаемый президентом Украины некий „объединенный оперативный штаб“, который получит возможность планировать и задействовать вооруженные силы против мирного населения на всей территории страны, и необязательно только на юго-востоке. Причем без формального введения военного положения. По сути, Пётр Порошенко получает неограниченные, близкие к диктаторским полномочия на подавление инакомыслия и недовольства».
В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что иначе как «подготовкой к новой войне» это решение назвать нельзя.
Полпред России в контактной группе по Украине Борис Грызлов также прокомментировал принятый Радой закон по реинтеграции Донбасса. Он призвал Киев вернуться к выполнению минских договоренностей. По мнению Грызлова, принятие этого закона, в котором Россия названа «агрессором», является доказательством нежелания Киева найти политическое решение конфликта и выполнять свои обязательства.
Борис Грызлов: «Более того, делается попытка возложить ответственность на Россию. Для европейских партнеров это сигнал о стремлении Киева выскочить из неудобных минских соглашений».
Как он отметил, решение депутатов Рады существенно осложнит ситуацию в Донбассе, поскольку была разрушена конструкция, на которой строился диалог в Минске.
Борис Грызлов: «Ясно, что выбранный путь является ложным и существенно осложнит ситуацию на Украине. Россия остается привержена минским соглашениям, призывает Киев вернуться к выполнению взятых на себя обязательств».
Он подчеркнул, что альтернативы минским соглашениям не существует.
Борис Грызлов: «Украина фактически сделала шаг не к политическому урегулированию, а к решению вопросов военным путем. И все это происходит на фоне решения США о поставках летального оружия на Украину. Я это иначе не рассматриваю как санкция, данная США, на решение конфликта военным путем».
В свою очередь лидер фракции «Оппозиционный блок» в Верховной раде Юрий Бойко заявил, что закон о реинтеграции Донбасса противоречит всем международным соглашениям и нанесет вред стране. «Оппозиционный блок» голосовал против принятия этого документа.
Закон также раскритиковали в Совфеде РФ и с тревогой восприняли в ДНР и ЛНР.
МИД РФ: «В этих целях будет создан утверждаемый президентом Украины некий „объединенный оперативный штаб“, который получит возможность планировать и задействовать вооруженные силы против мирного населения на всей территории страны, и необязательно только на юго-востоке. Причем без формального введения военного положения. По сути, Пётр Порошенко получает неограниченные, близкие к диктаторским полномочия на подавление инакомыслия и недовольства».
В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что иначе как «подготовкой к новой войне» это решение назвать нельзя.
Полпред России в контактной группе по Украине Борис Грызлов также прокомментировал принятый Радой закон по реинтеграции Донбасса. Он призвал Киев вернуться к выполнению минских договоренностей. По мнению Грызлова, принятие этого закона, в котором Россия названа «агрессором», является доказательством нежелания Киева найти политическое решение конфликта и выполнять свои обязательства.
Борис Грызлов: «Более того, делается попытка возложить ответственность на Россию. Для европейских партнеров это сигнал о стремлении Киева выскочить из неудобных минских соглашений».
Как он отметил, решение депутатов Рады существенно осложнит ситуацию в Донбассе, поскольку была разрушена конструкция, на которой строился диалог в Минске.
Борис Грызлов: «Ясно, что выбранный путь является ложным и существенно осложнит ситуацию на Украине. Россия остается привержена минским соглашениям, призывает Киев вернуться к выполнению взятых на себя обязательств».
Он подчеркнул, что альтернативы минским соглашениям не существует.
Борис Грызлов: «Украина фактически сделала шаг не к политическому урегулированию, а к решению вопросов военным путем. И все это происходит на фоне решения США о поставках летального оружия на Украину. Я это иначе не рассматриваю как санкция, данная США, на решение конфликта военным путем».
В свою очередь лидер фракции «Оппозиционный блок» в Верховной раде Юрий Бойко заявил, что закон о реинтеграции Донбасса противоречит всем международным соглашениям и нанесет вред стране. «Оппозиционный блок» голосовал против принятия этого документа.
Закон также раскритиковали в Совфеде РФ и с тревогой восприняли в ДНР и ЛНР.
Комментарии