Матвиенко назвала «глубочайшей ошибкой» закон о реинтеграции Донбасса

Спикер Совета Федерации РФ отреагировала на принятый сегодня Верховной радой закон о реинтеграции Донбасса.
По ее мнению, решение Рады говорит о том, что украинские власти делают ставку на силовой метод в разрешении конфликта, передает РИА Новости.
Валентина Мативиенко: «Этот закон говорит о том, что Киев продолжает делать ставку на попытку вооруженным способом вернуть Донецк и Луганск. Но это глубочайшая ошибка, это дорога, которая ведет в никуда».
Как считает председатель Совфеда, принятый закон — подтверждение того, что киевские власти «никогда не собирались выполнять» минские договоренности. Более того, этот документ фактически «похоронил минские соглашения» и создал условия для бесконтрольного применения украинских вооруженных сил в Донбассе.
Валентина Матвиенко: «Они сделали ставку на силу, а не на мир. Это закон не о мире и не о реинтеграции Донбасса, это закон о войне. Надо вещи называть своими именами».
Она обратила внимание на то, что в законе не стали прописывать меры, ведущие к началу переговоров и мирного процесса для урегулирования конфликта.
Валентина Матвиенко: «История и практика показывают, что нет вооруженных способов решения такого рода кризисов. Только мирный процесс, только диалог, каким бы трудным он ни был».
Спикер Совфеда также прокомментировала то, что в законе по реинтеграции Донбасса Россия названа агрессором, сообщает «Интерфакс». По ее словам, это — попытка найти виновных и переложить ответственность за катастрофу, которая произошла на Украине после государственного переворота.
Принятый Радой закон раскритиковал и представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донецку Виталий Медведчук. Решение украинского парламента с беспокойством восприняли также в самопровозглашенных ЛНР и ДНР.
Валентина Мативиенко: «Этот закон говорит о том, что Киев продолжает делать ставку на попытку вооруженным способом вернуть Донецк и Луганск. Но это глубочайшая ошибка, это дорога, которая ведет в никуда».
Как считает председатель Совфеда, принятый закон — подтверждение того, что киевские власти «никогда не собирались выполнять» минские договоренности. Более того, этот документ фактически «похоронил минские соглашения» и создал условия для бесконтрольного применения украинских вооруженных сил в Донбассе.
Валентина Матвиенко: «Они сделали ставку на силу, а не на мир. Это закон не о мире и не о реинтеграции Донбасса, это закон о войне. Надо вещи называть своими именами».
Она обратила внимание на то, что в законе не стали прописывать меры, ведущие к началу переговоров и мирного процесса для урегулирования конфликта.
Валентина Матвиенко: «История и практика показывают, что нет вооруженных способов решения такого рода кризисов. Только мирный процесс, только диалог, каким бы трудным он ни был».
Спикер Совфеда также прокомментировала то, что в законе по реинтеграции Донбасса Россия названа агрессором, сообщает «Интерфакс». По ее словам, это — попытка найти виновных и переложить ответственность за катастрофу, которая произошла на Украине после государственного переворота.
Принятый Радой закон раскритиковал и представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донецку Виталий Медведчук. Решение украинского парламента с беспокойством восприняли также в самопровозглашенных ЛНР и ДНР.
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