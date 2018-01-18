Медведчук: закон о реинтеграции Донбасса сделает невозможным его возвращение в состав Украины

Представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу, лидер общественного движения «Украинский выбор — право народа» Виктор Медведчук раскритиковал принятый Верховной радой закон о реинтеграции Донбасса.
По мнению Медведчука, принятие закона по Донбассу приведет к тому, что этот регион никогда не сможет вернуться в состав Украины, передает РИА Новости.
Виктор Медведчук: «Конфликт в Донбассе по-прежнему будет оставаться кровоточащей раной на теле Украины, еще больше разделяя страну и делая невозможным возвращение Донбасса на Украину и Украины в Донбасс».
Он также выразил мнение, что изъятие из текста закона упоминания о минских соглашениях показало всему миру, что Киев не намерен выполнять свои обязательства.
Виктор Медведчук: «Изъятие из текста законопроекта даже упоминания о минских соглашениях продемонстрировало всему миру, что Украина не намерена выполнять взятые на себя в Минске обязательства».
По его словам, принятие депутатами Рады данного документа ставит крест на попутках мирно урегулировать конфликт. Он назвал закон «широчайшим, фантастическим, бредовым и абсолютно нереализуемым набором мечтаний о насильственном возвращении территорий».
Виктор Медведчук: «Парламент, давно ставший заложником остающихся безнаказанными радикалов и политиканов из „партии войны“, своими руками ставит крест на попытках мирного урегулирования ситуации на Донбассе».
Как он отметил, заявления о «России-агрессоре» используют только для того, чтобы «продавливать» дискриминационный по отношению к украинцам закон.
В свою очередь полпред самопровозглашенной ДНР в контактной группе Денис Пушилин заявил, что принятый сегодня Радой закон еще дальше «отталкивает Донбасс от Украины». Он назвал этот документ «антиреинтеграционным». А в ЛНР документ назвали противоречащим минским договоренностям.
Виктор Медведчук: «Конфликт в Донбассе по-прежнему будет оставаться кровоточащей раной на теле Украины, еще больше разделяя страну и делая невозможным возвращение Донбасса на Украину и Украины в Донбасс».
Он также выразил мнение, что изъятие из текста закона упоминания о минских соглашениях показало всему миру, что Киев не намерен выполнять свои обязательства.
Виктор Медведчук: «Изъятие из текста законопроекта даже упоминания о минских соглашениях продемонстрировало всему миру, что Украина не намерена выполнять взятые на себя в Минске обязательства».
По его словам, принятие депутатами Рады данного документа ставит крест на попутках мирно урегулировать конфликт. Он назвал закон «широчайшим, фантастическим, бредовым и абсолютно нереализуемым набором мечтаний о насильственном возвращении территорий».
Виктор Медведчук: «Парламент, давно ставший заложником остающихся безнаказанными радикалов и политиканов из „партии войны“, своими руками ставит крест на попытках мирного урегулирования ситуации на Донбассе».
Как он отметил, заявления о «России-агрессоре» используют только для того, чтобы «продавливать» дискриминационный по отношению к украинцам закон.
В свою очередь полпред самопровозглашенной ДНР в контактной группе Денис Пушилин заявил, что принятый сегодня Радой закон еще дальше «отталкивает Донбасс от Украины». Он назвал этот документ «антиреинтеграционным». А в ЛНР документ назвали противоречащим минским договоренностям.
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