Инспектор Купер <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Инспектор Купер 16+
    •  

    Медведчук: закон о реинтеграции Донбасса сделает невозможным его возвращение в состав Украины

    3 комментария
    • Фото: РИА Новости, Алексей Дружинин
    Медведчук: закон о реинтеграции Донбасса сделает невозможным его возвращение в состав Украины

    Медведчук: закон о реинтеграции Донбасса сделает невозможным его возвращение в состав Украины

    Медведчук: закон о реинтеграции Донбасса сделает невозможным его возвращение в состав Украины
  • Фото: РИА Новости, Алексей Дружинин

    • Представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу, лидер общественного движения «Украинский выбор — право народа» Виктор Медведчук раскритиковал принятый Верховной радой закон о реинтеграции Донбасса.

    По мнению Медведчука, принятие закона по Донбассу приведет к тому, что этот регион никогда не сможет вернуться в состав Украины, передает РИА Новости.

    Виктор Медведчук: «Конфликт в Донбассе по-прежнему будет оставаться кровоточащей раной на теле Украины, еще больше разделяя страну и делая невозможным возвращение Донбасса на Украину и Украины в Донбасс».

    Он также выразил мнение, что изъятие из текста закона упоминания о минских соглашениях показало всему миру, что Киев не намерен выполнять свои обязательства.

    Виктор Медведчук: «Изъятие из текста законопроекта даже упоминания о минских соглашениях продемонстрировало всему миру, что Украина не намерена выполнять взятые на себя в Минске обязательства».

    По его словам, принятие депутатами Рады данного документа ставит крест на попутках мирно урегулировать конфликт. Он назвал закон «широчайшим, фантастическим, бредовым и абсолютно нереализуемым набором мечтаний о насильственном возвращении территорий».

    Виктор Медведчук: «Парламент, давно ставший заложником остающихся безнаказанными радикалов и политиканов из „партии войны“, своими руками ставит крест на попытках мирного урегулирования ситуации на Донбассе».

    Как он отметил, заявления о «России-агрессоре» используют только для того, чтобы «продавливать» дискриминационный по отношению к украинцам закон.

    смотретьВерховная рада приняла закон о реинтеграции Донбасса
    Верховная рада приняла закон о реинтеграции Донбасса
    В свою очередь полпред самопровозглашенной ДНР в контактной группе Денис Пушилин заявил, что принятый сегодня Радой закон еще дальше «отталкивает Донбасс от Украины». Он назвал этот документ «антиреинтеграционным». А в ЛНР документ назвали противоречащим минским договоренностям.

    Новости по теме

    Кризис на Украине

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru