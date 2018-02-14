Грузинские снайперы рассказали об убийствах на Майдане и инструкторе-американце

В кровавых событиях в украинской столице, произошедших в феврале 2014 года, участвовали грузинские снайперы, проходившие инструктаж у иностранца. По словам стрелков, вести огонь по собравшимся на центральной площади Киева их обучал бывший американский военный, которого представили
экс-президент Грузии Михаил Саакашвили и его советник Мамука Мамулашвили.
По информации РИА Новости, грузинские снайперы не только рассказали о трагических событиях той зимы, но и дали показания адвокату, с которыми они готовы выступить перед украинским правосудием.
Александр Ревазишили, снайпер: «К нам в палатку (на Майдане — прим. НТВ.Ru) пришел Мамулашвили вместе с украинцем и представил его как Андрея, а также с мужчиной в камуфляжной форме, его он представил как бывшего американского военнослужащего Кристофера Брайана и нашего инструктора».
Другой бывший грузинский военный Коба Нергадзе заявил, что с Брайаном его познакомил экс-президент Грузии.
Коба Нергадзе, снайпер: «Саакашвили представил нам мужчину в камуфляжной форме как бывшего военнослужащего США по фамилии Кристофер Брайан. Позже от Мамулашвили я узнал, что он служил в армии США снайпером. Брайан по-русски не разговаривал, общался с Саакашвили и Мамулашвили на английском языке».
По словам Нергадзе, занятия проходили так: Брайан инструктировал на английском языке, Мамулашвили переводил.
Коба Нергадзе: «Порядок действий был определен следующий: группа, возглавляемая Пашинским (Сергей Пашинский — нынешний главой комитета украинского парламента по вопросам национальной безопасности и обороны — прим. НТВ.Ru), переходит в консерваторию. Его группа состояла из украинцев, поляков, грузин и литовцев. Группа Пашинского должна начать стрельбу первыми из здания консерватории, через 3–4 минуты должны открыть огонь группы, находивщиеся в гостинице „Украина“».
Нергадзе отметил, что каждому снайперу надлежало произвести определенное количество выстрелов и уйти, бросив оружие.
Коба Нергадзе: «Согласно плану, стрельба не должна превышать 20 минут, чтобы не было зафиксировано место нахождения стрелка сотрудниками полиции. Боялись, что полиция начнет штурм и захватит стрелков в плен. Мамулашвили раздал членам групп стрелков белые повязки для отличия своих от чужих».
По словам Нергадзе, перед его группой стояла задача охранять вход в гостиницу, фойе, коридоры на этажи.
Коба Нергадзе: «Рано утром, примерно в 8:00 часов я услышал пальбу со стороны консерватории. Через 3–4 минуты группы Мамулашвили начали стрелять из гостиницы „Украина“. Я находился в коридоре на 3-м этаже и видел, как в номерах, выходящих окнами на Майдан, один человек производил выстрелы, а его напарник после каждого залпа закрывал окно, открывая его перед выстрелом. Снайпер стрелял, стоя примерно в полуметре от окна. После производства выстрела напарники переходили в следующую комнату и снова открывали огонь».
Нергадзе сообщил, что пальба продолжалась около 20 минут, после чего все снайперы покинули свои позиции. Ранее итальянское телевидение показало документальный фильм, в котором итальянские журналисты брали интервью у Нергадзе, Ревазишвили и Залоги Кварацхелия. По словам всех троих, их в 2014 году в качестве снайперов прислал в Киев бывший президент Грузии Михаил Саакашвили. Один из стрелков заявил, что в период обострения ситуации их отряду приказали открыть огонь по сотрудникам «Беркута» и протестующим, но грузинский отряд посчитал это провокацией и не открывал огонь.
События на Майдане начались 21 ноября 2013 года с того, что территорию площади заняли сторонники евроинтеграции. Позже эта территория стала эпицентром противостояния силовиков и радикалов. В феврале 2014 года там погибли более 100 человек. Ответственность за смерть граждан новые украинские власти возложили спецподразделение МВД «Беркут» и своего политического оппонента, экс-президента Виктора Януковича. Янукович и сотрудники «Беркута» отрицают свою причастность к убийствам. После госпереворота спецподразделение «Беркут» было расформировано.
Александр Ревазишили, снайпер: «К нам в палатку (на Майдане — прим. НТВ.Ru) пришел Мамулашвили вместе с украинцем и представил его как Андрея, а также с мужчиной в камуфляжной форме, его он представил как бывшего американского военнослужащего Кристофера Брайана и нашего инструктора».
Другой бывший грузинский военный Коба Нергадзе заявил, что с Брайаном его познакомил экс-президент Грузии.
Коба Нергадзе, снайпер: «Саакашвили представил нам мужчину в камуфляжной форме как бывшего военнослужащего США по фамилии Кристофер Брайан. Позже от Мамулашвили я узнал, что он служил в армии США снайпером. Брайан по-русски не разговаривал, общался с Саакашвили и Мамулашвили на английском языке».
По словам Нергадзе, занятия проходили так: Брайан инструктировал на английском языке, Мамулашвили переводил.
Коба Нергадзе: «Порядок действий был определен следующий: группа, возглавляемая Пашинским (Сергей Пашинский — нынешний главой комитета украинского парламента по вопросам национальной безопасности и обороны — прим. НТВ.Ru), переходит в консерваторию. Его группа состояла из украинцев, поляков, грузин и литовцев. Группа Пашинского должна начать стрельбу первыми из здания консерватории, через 3–4 минуты должны открыть огонь группы, находивщиеся в гостинице „Украина“».
Нергадзе отметил, что каждому снайперу надлежало произвести определенное количество выстрелов и уйти, бросив оружие.
Коба Нергадзе: «Согласно плану, стрельба не должна превышать 20 минут, чтобы не было зафиксировано место нахождения стрелка сотрудниками полиции. Боялись, что полиция начнет штурм и захватит стрелков в плен. Мамулашвили раздал членам групп стрелков белые повязки для отличия своих от чужих».
По словам Нергадзе, перед его группой стояла задача охранять вход в гостиницу, фойе, коридоры на этажи.
Коба Нергадзе: «Рано утром, примерно в 8:00 часов я услышал пальбу со стороны консерватории. Через 3–4 минуты группы Мамулашвили начали стрелять из гостиницы „Украина“. Я находился в коридоре на 3-м этаже и видел, как в номерах, выходящих окнами на Майдан, один человек производил выстрелы, а его напарник после каждого залпа закрывал окно, открывая его перед выстрелом. Снайпер стрелял, стоя примерно в полуметре от окна. После производства выстрела напарники переходили в следующую комнату и снова открывали огонь».
Нергадзе сообщил, что пальба продолжалась около 20 минут, после чего все снайперы покинули свои позиции. Ранее итальянское телевидение показало документальный фильм, в котором итальянские журналисты брали интервью у Нергадзе, Ревазишвили и Залоги Кварацхелия. По словам всех троих, их в 2014 году в качестве снайперов прислал в Киев бывший президент Грузии Михаил Саакашвили. Один из стрелков заявил, что в период обострения ситуации их отряду приказали открыть огонь по сотрудникам «Беркута» и протестующим, но грузинский отряд посчитал это провокацией и не открывал огонь.
События на Майдане начались 21 ноября 2013 года с того, что территорию площади заняли сторонники евроинтеграции. Позже эта территория стала эпицентром противостояния силовиков и радикалов. В феврале 2014 года там погибли более 100 человек. Ответственность за смерть граждан новые украинские власти возложили спецподразделение МВД «Беркут» и своего политического оппонента, экс-президента Виктора Януковича. Янукович и сотрудники «Беркута» отрицают свою причастность к убийствам. После госпереворота спецподразделение «Беркут» было расформировано.
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