Саакашвили запретили въезд на Украину до 2021 года

Государственная пограничная служба Украины запретила
экс-губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили въезд на территорию страны до 2021 года.
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Решение погранслужбы озвучил адвокат политика Руслан Чернолуцкий. Он добавил, что защита считает такое решение незаконным и намерена его обжаловать.
Напомним, 12 февраля власти Украины силой посадили опального политика в самолет и выслали в Польшу, с территории которой он прошлой осенью попал на Украину, прорвав кордоны пограничников. Сам Саакашвили на пресс-конференции заявил о намерении вернуться на Украину и продолжить борьбу, а его адвокаты планируют обжаловать высылку в суде.
Позже Саакашвили приехал в Нидерланды, где получил удостоверение личности с правом на проживание и работу в Евросоюзе.
Между тем грузинские власти заявили, что намереваются вернуть политика на историческую родину, где на него заведено несколько уголовных дел и даже вынесен заочный приговор. В главной прокуратуре страны отметили, что еще в августе 2017-го отправили в Польшу запрос об его экстрадиции.
Напомним, 12 февраля власти Украины силой посадили опального политика в самолет и выслали в Польшу, с территории которой он прошлой осенью попал на Украину, прорвав кордоны пограничников. Сам Саакашвили на пресс-конференции заявил о намерении вернуться на Украину и продолжить борьбу, а его адвокаты планируют обжаловать высылку в суде.
Позже Саакашвили приехал в Нидерланды, где получил удостоверение личности с правом на проживание и работу в Евросоюзе.
Между тем грузинские власти заявили, что намереваются вернуть политика на историческую родину, где на него заведено несколько уголовных дел и даже вынесен заочный приговор. В главной прокуратуре страны отметили, что еще в августе 2017-го отправили в Польшу запрос об его экстрадиции.
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