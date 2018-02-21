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    Саакашвили запретили въезд на Украину до 2021 года

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    • Фото: Mikheil Saakashvili / facebook.com
    Саакашвили запретили въезд на Украину до 2021 года

    Саакашвили запретили въезд на Украину до 2021 года

    Саакашвили запретили въезд на Украину до 2021 года
  • Фото: Mikheil Saakashvili / facebook.com

    • Государственная пограничная служба Украины запретила экс-губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили въезд на территорию страны до 2021 года.

    Решение погранслужбы озвучил адвокат политика Руслан Чернолуцкий. Он добавил, что защита считает такое решение незаконным и намерена его обжаловать.

    Напомним, 12 февраля власти Украины силой посадили опального политика в самолет и выслали в Польшу, с территории которой он прошлой осенью попал на Украину, прорвав кордоны пограничников. Сам Саакашвили на пресс-конференции заявил о намерении вернуться на Украину и продолжить борьбу, а его адвокаты планируют обжаловать высылку в суде.

    смотретьПольша, Нидерланды, Германия: Саакашвили гоняется за славой по всей Европе
    Польша, Нидерланды, Германия: Саакашвили гоняется за славой по всей Европе
    Позже Саакашвили приехал в Нидерланды, где получил удостоверение личности с правом на проживание и работу в Евросоюзе.

    Между тем грузинские власти заявили, что намереваются вернуть политика на историческую родину, где на него заведено несколько уголовных дел и даже вынесен заочный приговор. В главной прокуратуре страны отметили, что еще в августе 2017-го отправили в Польшу запрос об его экстрадиции.


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