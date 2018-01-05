Суд в Грузии заочно приговорил Саакашвили к трем годам тюрьмы

Суд в Тбилиси признал
экс-президента Грузии Михаила Саакашвили виновным по делу «о злостном превышении полномочий» и заочно приговорил его к трем годам тюрьмы.
Суд согласился с обвинениями прокуратуры в том, что Саакашвили в 2009 году помиловал четырех полицейских, отбывавших срок за убийство в 2006 году сотрудника банка Сандро Гиргвлиани, передает «Интерфакс».
Дело об этом убийстве имело широкий резонанс в Грузии, так как в расправе над Гиргвилиани были замешаны бывший министр внутренних дел Вано Мерабишвили, начальник департамента конституционной безопасности Дата Ахалая и другие высокопоставленные грузинские силовики.
Напомним, что Саакашвили занимал пост президента Грузии с 2008 по 2013 годы, после чего покинул страну, где ему также предъявлены обвинения в превышении полномочий при разгоне оппозиционной акции в 2007 году, а также в растрате бюджетных средств.
В 2015 году Саакашвили получил украинское гражданство и некоторое время занимал пост губернатора Одесской области. Сейчас политик находится в опале у киевских властей и устраивает митинги против президента Петра Порошенко. Недавно против него возбудили уголовное дело о содействии участникам преступных организаций.
3 декабря суд в Киеве отказался предоставить Михаилу Саакашвили статус беженца или лица, нуждающегося в дополнительной защите.
Дело об этом убийстве имело широкий резонанс в Грузии, так как в расправе над Гиргвилиани были замешаны бывший министр внутренних дел Вано Мерабишвили, начальник департамента конституционной безопасности Дата Ахалая и другие высокопоставленные грузинские силовики.
Напомним, что Саакашвили занимал пост президента Грузии с 2008 по 2013 годы, после чего покинул страну, где ему также предъявлены обвинения в превышении полномочий при разгоне оппозиционной акции в 2007 году, а также в растрате бюджетных средств.
В 2015 году Саакашвили получил украинское гражданство и некоторое время занимал пост губернатора Одесской области. Сейчас политик находится в опале у киевских властей и устраивает митинги против президента Петра Порошенко. Недавно против него возбудили уголовное дело о содействии участникам преступных организаций.
3 декабря суд в Киеве отказался предоставить Михаилу Саакашвили статус беженца или лица, нуждающегося в дополнительной защите.
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