Саакашвили отказали в статусе нуждающегося в дополнительной защите

Окружной административный суд Киева отказал предоставить Михаилу Саакашвили статус лица, нуждающегося в дополнительной защите.
Решение на заседании огласила судья. «В иске Михаилу Саакашвили отказать полностью», — подчеркнула она.
Ранее Саакашвили подал в суд иск, в котором требовал признать противоправным и отменить решение Государственной миграционной службы Украины об отказе в оформлении документов о признании его беженцем или лицом, которому необходима дополнительная защита.
Напомним, Саакашвили был лишен украинского гражданства 26 июля 2017 года указом президента Украины Петра Порошенко, за несколько дней до этого Саакашвили оставил должность губернатора.
В начале декабря в квартире Саакашвили в Киеве прошел обыск по обвинению в «подготовке госпереворота». Политик бежал от правоохранителей на крышу 8-этажного дома и пригрозил, что бросится вниз. Позднее сотрудникам прокуратуры и СБУ удалось задержать Саакашвили. Но сторонники политика заблокировали машину и силой освободили «украинского грузина».
В итоге Саакашвили все-таки оказался в руках правоохранителей и даже попал в изолятор. Но суд в Киеве отказался арестовать экс-главу Грузии на время расследования. Теперь сторонники Саакашвили по воскресеньям проводят в центре Киева акции с требованием импичмента Петра Порошенко.
Против Саакашвили на Украине возбуждено уголовное дело о содействии участникам преступных организаций. Сейчас политику грозит до пяти лет тюрьмы.
Ранее Саакашвили подал в суд иск, в котором требовал признать противоправным и отменить решение Государственной миграционной службы Украины об отказе в оформлении документов о признании его беженцем или лицом, которому необходима дополнительная защита.
Напомним, Саакашвили был лишен украинского гражданства 26 июля 2017 года указом президента Украины Петра Порошенко, за несколько дней до этого Саакашвили оставил должность губернатора.
В начале декабря в квартире Саакашвили в Киеве прошел обыск по обвинению в «подготовке госпереворота». Политик бежал от правоохранителей на крышу 8-этажного дома и пригрозил, что бросится вниз. Позднее сотрудникам прокуратуры и СБУ удалось задержать Саакашвили. Но сторонники политика заблокировали машину и силой освободили «украинского грузина».
В итоге Саакашвили все-таки оказался в руках правоохранителей и даже попал в изолятор. Но суд в Киеве отказался арестовать экс-главу Грузии на время расследования. Теперь сторонники Саакашвили по воскресеньям проводят в центре Киева акции с требованием импичмента Петра Порошенко.
Против Саакашвили на Украине возбуждено уголовное дело о содействии участникам преступных организаций. Сейчас политику грозит до пяти лет тюрьмы.
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